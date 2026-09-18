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हिंदी न्यूज़बिजनेसजापान में ब्याज दर बढ़ी, अब भारत में बुलेट ट्रेन और मेट्रो का कर्ज कितना महंगा होगा? 

जापान में ब्याज दर बढ़ी, अब भारत में बुलेट ट्रेन और मेट्रो का कर्ज कितना महंगा होगा? 

जापान में ब्याज दर 1.25% पहुंच गई है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत की बुलेट ट्रेन और मेट्रो का जापानी कर्ज महंगा होगा? JICA के 0.1% लोन, बढ़ी परियोजना लागत और नए कर्ज पर असर की पूरी कहानी यहां से जानिए.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Sep 2026 03:13 PM (IST)
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जापान में ब्याज दर बढ़ने की खबर के बाद भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है. खासकर उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जिनके लिए भारत जापान से कर्ज लेता है. इनमें मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शामिल है. 

बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट को 1 फीसदी से बढ़ाकर 1.25 फीसदी कर दिया है. 31 साल में पहली बार जापान में इस बार सबसे ज्यादा ब्याज दर हुआ है है. अब सवाल ये है कि जब जापान में ही ब्याज बढ़ रहा है तो क्या भारत की बुलेट ट्रेन का जापानी कर्ज भी महंगा हो जाएगा? आइये जानते हैं. 

बुलेट ट्रेन का जापानी कर्ज महंगा होगा?

बुलेट ट्रेन के पुराने लोन पर तुरंत असर नहीं होने वाला है. दरअसल, मुंबई- अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान की सरकारी एजेंसी JICA ने करीब 81 फीसदी फंडिंग देने की बात की है. भारत और जापान के बीच हुए समझौते में कर्ज पर सिर्फ 0.1 फीसदी की ब्याज दर तय की गई थी और कर्ज वापस करने के लिए भी 50 साल का समय रखा गया था.

इसलिए जापान में पॉलिसी रेट 1.25 फीसदी पहुंचने की वजह से भारत के बुलेट ट्रेन के पुराने लोन पर ब्याज भी 0.1 फीसदी से बढ़ जाने वाला है. 

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ब्याज दर को लेकर आगे क्या होगा?
जापान कई भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सस्ते कर्ज के जरिए फंड करता रहा है, लेकिन अगर जापान में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो वहां से मिलने वाले नए कर्ज की लागत पर असर पड़ सकता है. 

पुराने बुलेट ट्रेन लोन की शर्तें पहले से तय हैं, जबकि आगे चलकर अगर किसी नए प्रोजेक्ट के लिए जापान से फंडिंग ली जाती है तो उसकी शर्तें उस समय के हिसाब से अलग हो सकती हैं.

बुलेट ट्रेन का खर्च पहले ही बढ़ चुका है?
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है. मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए थी. हाल के रिपोर्ट में लागत करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए बताई गई है. 

हालांकि, इस बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ जापानी कर्ज पर डालना सही नहीं है. NHSRCL ने मार्च 2026 में कहा था कि लागत बढ़ने का असर पूरी तरह भारतीय रेलवे पर नहीं पड़ेगा और भारत-जापान के बीच प्रोजेक्ट की फंडिंग व्यवस्था को लेकर चल रही अटकलों का कोई आधार नहीं है. 

क्या कर्ज महंगा होगा?
अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर मौजूदा बुलेट ट्रेन लोन के लिए ऐसा कहना सही नहीं होगा कि जापान की ब्याज दर बढ़ने से उसका ब्याज तुरंत बढ़ जाएगा. इसकी वजह यह है कि बुलेट ट्रेन के लिए लिया गया JICA लोन एक रियायती और लंबी अवधि वाला कर्ज है, जिसकी ब्याज दर समझौते में 0.1 फीसदी तय की गई थी. 

हां, अगर आगे चलकर और भी फंडिंग या नए जापानी कर्ज की जरूरत पड़ती है तो जापान की ऊंची ब्याज दरों का असर नई वित्तीय शर्तों पर पड़ सकता है. 

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मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी लेते हैं कर्ज?

जापान भारत के कई मेट्रो और शहरी परिवहन प्रोजेक्ट्स को भी कर्ज देता है. जैसे मार्च 2026 में JICA ने बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 और मुंबई मेट्रो लाइन-11 समेत चार प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 16,420 करोड़ रुपए की ODA सहायता देने के समझौते किए थे. बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 के लिए करीब 6,100 करोड़ रुपए के बराबर जापानी कर्ज का समझौता हुआ है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
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