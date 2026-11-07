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हिंदी न्यूज़बिजनेस10 मिनट Apps का कमाल, धनतेरस पर हर घंटे बिके 14000 सोने-चांदी के सिक्के

10 मिनट Apps का कमाल, धनतेरस पर हर घंटे बिके 14000 सोने-चांदी के सिक्के

बीते दिन धनतेरस पर ज्वेलरी दुकानों की जगह क्विक कॉमर्स एप्स से खरीदारी का चलन बढ़ता हुआ नजर आया. जेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों ने सोने-चांदी के सिक्के खूब ऑर्डर किए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Nov 2026 04:33 PM (IST)
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दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. पहले इस मौके पर लोग ज्वेलरी की दुकानों पर जाकर सिक्के और गहने खरीदते थे. लेकिन अब खरीदारी का तरीका तेजी से बदल रहा है. लोग घर बैठे मोबाइल एप से सोने और चांदी के सिक्के मंगवा रहे हैं.

क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में सामान घर पहुंचाने वाली कंपनियां इस त्योहार के दौरान सोने-चांदी के सिक्कों की बिक्री कर रही हैं. इनमें जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं.

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हर घंटे बिके 14000 सोने- चांदी के सिक्के
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के दौरान इन प्लेटफॉर्म पर सोने-चांदी के सिक्कों की मांग तेजी से बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे करीब 14 हजार सिक्कों की डिलीवरी की जा रही है. इससे पता चलता है कि त्योहारों में लोग अब पारंपरिक दुकानों के साथ-साथ ऑनलाइन खरीदारी को भी पसंद कर रहे हैं.

मिनटों में घर पहुंच रहे सिक्के
क्विक कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को कम मात्रा में सोना और चांदी खरीदने का ऑप्शन दे रही हैं. इन एप्स पर अलग-अलग वजन के सिक्के उपलब्ध हैं. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सिक्के चुन सकते हैं. कई शहरों में इनकी डिलीवरी कुछ ही मिनटों में हो सकती है. हालांकि ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है और सामान की उपलब्धता ग्राहक के पिनकोड पर निर्भर करती है.

ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ा क्रेज
धनतेरस पर ज्वेलरी दुकानों में काफी भीड़ होती है. ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी लोगों के लिए काफी सुविधाजनक बन रही है. इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ब्रांड के सिक्कों की कीमत की तुलना करना आसान है. कंपनियां त्योहार के दौरान छूट और खास ऑफर भी दे रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, स्विगी इंस्टामार्ट पर सोने-चांदी के सिक्कों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले पांच गुना बढ़ी थी. वहीं बिगबास्केट पर सोने के सिक्कों की बिक्री में 146% और चांदी के सिक्कों की बिक्री में 234% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

कंपनियों की दीवाली बनी शुभ
क्विक कॉमर्स कंपनियां अब सिर्फ किराना, फल-सब्जियां और रोजमर्रा का सामान नहीं बेच रही हैं. त्यौहारों के दौरान वो सोने-चांदी के सिक्के, पूजा का सामान, मिठाइयां और गिफ्ट आइटम भी बेच रही हैं. इससे कंपनियों को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने और बिक्री बढ़ाने का मौका मिल रहा है. खासकर ऐसे ग्राहक, जो आखिरी समय में खरीदारी करते हैं, इन एप्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. दिवाली जैसे त्योहारों में खरीदारी की ये नई आदत ऑनलाइन कारोबार के लिए एक बड़ा अवसर बन गई है.

ये भी पढ़ें: चीनी 65 रुपये के पार, प्याज और सरसों तेल की भी बढ़ी कीमत; कैसे हो गुजारा?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:33 PM (IST)
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