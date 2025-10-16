हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईटी सेक्टर में बहार! इंफोसिस के मुनाफे में 13% की छलांग, शेयरहोल्डर्स को 23 रुपए का डिविडेंड

इंफोसिस ने दूसरी तिमाही के मुनाफे की घोषणा कर दी है. कंपनी ने मुनाफे की खुशी अपने शेयरहोल्डर्स के बीच बांटी है और  शेयरहोल्डर्स को 23 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का तोहफा दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 09:11 PM (IST)
Infosys Q2 results 2025: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 16 अक्टूबर को जबरदस्त रैली देखने को मिली.  ट्रेडिंग सेशन के खत्म होने पर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसक्स इंडेक्स 862 अंक की उछाल के साथ 83,467 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50  261 अंक की तेजी के साथ हरे निशान पर ट्रेड करते हुए 25,585 बंद हुई. साथ ही, आईटी सेक्टर में भी बहार देखी गई. 

इसके साथ ही, देश की दिग्गज आईट कंपनी इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है. दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 13 प्रतिशत की उछाल देखी गई और यह 7,364 करोड़ रुपए के आंकड़ें पर पहुंच गई. कंपनी ने मुनाफे की खुशी अपने शेयरहोल्डर्स के बीच बांटी है और शेयरहोल्डर्स को 23 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का तोहफा दिया है.  

कंपनी के रेवेन्यू में हुआ इजाफा

इंफोसिस ने जानकारी दी है कि, कंपनी के दूसरे तिमाही के ऑपरेशन रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है. रेवेन्यू में 8.6 प्रतिशत की तेजी हुई है और यह 44,490 करोड़ रुपए के आंकड़ें पर पहुंच गया है. पिछले साल, इस वक्त के तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू 40,986 करोड़ रुपए था.

साथ ही कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष 26 के लिए वृद्धि के पूर्व अनुमान को अपने निचले स्तर से बढ़ाकर 2-3 फीसदी कर दिया है. कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है. जिससे नए रोजगार के अवसर खुल सकते है. जो इस बात को दिखाती है कि, कंपनी को वित्तीय वर्ष में लाभ होने की उम्मीद है.

कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को दिया तोहफा

इंफोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से अपने शेयरहोल्डर्स को हर शेयर पर 23 रुपए के अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है. इस फैसले से कंपनी के निवेशकों में खुशी का माहौल है. कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर 2025 तय की है और पेमेंट की तारीख 7 नवंबर 2025 तय की गई है.

Published at : 16 Oct 2025 09:08 PM (IST)
