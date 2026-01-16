गजब कहर ढा रहा यह IT स्टॉक, एकाएक 5 परसेंट से ज्यादा उछला भाव; क्या अभी खरीदना रहेगा सही?

Infosys shares: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) के शेयर आज बाजार में कहर ढा रहे हैं. दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे आने के बाद शुक्रवार, 16 जनवरी को इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. इससे बेंचमार्क इंडेक्स ने भी लगभग 1 परसेंट की बढ़त हासिल कर ली है, जिससे हाल के दिनों में गिरावट का सिलसिला एक दम से रूक गया.

5 परसेंट से ज्यादा उछला भाव

शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबारी में इंफोसिस के शेयरों की कीमत 5 परसेंट से ज्यादा बढ़ गई. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, इंफोसिस के शेयर लगभग 1,681.55 रुपये पर कारोबार करते नजर आए, जो इसके पिछले बंद भाव 1,599.05 रुपये से 82.50 रुपये या 5.16 परसेंट ज्यादा है. सबसे पहले स्टॉक 1,670.30 रुपये पर खुला. फिर इसके बाद इंट्राडे में 1,683.45 रुपये के हाई लेवल और 1,654.55 रुपये के लो लेवल पर जा पहुंचा.

इंफोसिस के शेयरों के 52-वीक का हाई लेवल 1,967.75 रुपये, जबकि 52-वीक का लो लेवल 1,307.10 रुपये है. आज इंफोसिस के शेयरों में आई इस तेजी की बदौलत दूसरे IT शेयरों को भी ऊपर उठने में मदद मिली, जिनमें TCS, HCL, Wipro जैसी कंपनियों के शेयर शामिल रहे. बेहतर डिमांड और दमदार वैल्यूएशन से निवेशकों का भरोसा बढ़ा, तो पूरा का पूरा IT इंडेक्स ही ऊपर उठ गया.

शेयरों में तेजी की वजह

इंफोसिस के शेयरों में तेजी की वजह खासतौर पर दिसंबर तिमाही में आए इसके शानदार नतीजे और कंपनी का बताया गया गाइडेंस अपग्रेड रहा. इंफोसिस ने साल-दर-साल 1.7 प्रतिशत और तिमाही के आधार पर 0.6 परसेंट की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की, जो बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा. कंपनी ने FY26 के लिए करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को भी 2 परसेंट-3 परसेंट की पिछली रेंज से बढ़ाकर 3 परसेंट-3.5 परसेंट कर दिया.

ब्रोकरेज की क्या है सलाह?

नोमुरा ने 1810 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर 'बाय' की अपनी रेटिंग बनाए रखी. इस बीच, एलारा कैपिटल ने भी अपनी 'एक्युमुलेट' की रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1770 रुपये कर दिया. इसी तरह से ही एमके ग्लोबल ने भी 1750 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी 'बाय' की रेटिंग बनाए रखी है.

