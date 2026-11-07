ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी 65 रुपये के पार, प्याज और सरसों तेल की भी बढ़ी कीमत; कैसे हो गुजारा?

चीनी 65 रुपये के पार, प्याज और सरसों तेल की भी बढ़ी कीमत; कैसे हो गुजारा?

दिवाली का त्यौहार सिर पर है, ऐसे में महंगाई की मार ने लोगों का बीपी बढ़ाया हुआ है. चीनी, सरसों और प्याज के दाम कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं. सरकार की तमाम कोशिशें भी इसमें कोई बदलाव नहीं ला पा रही हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Nov 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

कल यानी 8 नवंबर 2026 को देशभर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा. लेकिन इस साल की दिवाली लोगों की जेब पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही है. क्योंकि दिवाली के मौके पर लोगों पर जो महंगाई की मार पड़ी है उससे हर कोई हैरान- परेशान है. चीनी के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहें हैं, जबकि सरकार भी इसे कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं.

तो वहीं प्याज, सरसों का तेल और दाल भी अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं हैं. जिसके चलते दिवाली की रौनक और मिठास दोनों की कम होती दिख रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
3 दिनों में 29,096 करोड़ का बंपर निवेश, क्यों भारतीय बाजारों में लौटे विदेशी निवेशक?
3 दिनों में 29,096 करोड़ का बंपर निवेश, क्यों भारतीय बाजारों में लौटे विदेशी निवेशक?
बिजनेस
Voltas में खत्म होगा नोएल टाटा का कार्यकाल, अब किसे मिलेगी कंपनी की कमान?
Voltas में खत्म होगा नोएल टाटा का कार्यकाल, अब किसे मिलेगी कंपनी की कमान?
बिजनेस
सरकारी कंपनी को 32,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर, भारतीय नौसेना के साथ हुई डील
सरकारी कंपनी को 32,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर, भारतीय नौसेना के साथ हुई डील
बिजनेस
UP के बाद अब इन दो राज्यों ने बढ़ाया DA, जानें कितने बढ़कर मिलेंगे पैसे?
UP के बाद अब इन दो राज्यों ने बढ़ाया DA, जानें कितने बढ़कर मिलेंगे पैसे?

चीनी के दाम नहीं हो रहे कंट्रोल
त्यौहारों का मौसम शुरू होते ही सबसे पहले चीनी के दामों में तेजी दिखी थी. जिसके कारण त्यौहारों की मिठास फीकी होने लगी. सरकार ने भी इसे कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अब तक भी इसके रेट्स कंट्रोल नहीं हो पाए. हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 6 नवंबर 2026 को चीनी का रेट 60.22 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. जबकि एक साल पहले चीनी की कीमत 29.31 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

इसके अलावा दिल्ली में चीनी की कीमत 65 रुपये और मुंबई में 63 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. जिसके कारण लोगों के घरों में भी दिवाली की मिठास फीकी पड़ती दिख रही है. क्योंकि चीनी के दाम बढ़ने की वजह से बाजार में बिकने वाली मिठाईयों की कीमतें भी बढ़ रही हैं.

प्याज ने रुलाया
प्याज की कीमतें भी पिछले कुछ महीनों से बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं. मौसम की मार का प्याज की कीमतों पर असर पड़ा है. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, इन दिनों 1 किलो प्याज की कीमत 53.99 रुपये है. जबकि पिछले साल प्याज की कीमत 27.05 रुपये थी. सरकार ने प्याज की कीमत कम करने के लिए कांदा एक्प्रेस भी चलाई लेकिन उसका असर भी कुछ खास नजर नहीं आया.

तेल की कीमतें भी बढ़ीं
प्याज और चीनी के अलासा सरसों का रेट भी इस समय कई इलाकों में 8000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. जिसके कारण सरसों के तेल की कीमत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है. 6 नवंबर को सरसों का तेल 210.03 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा था. जबकि एक महीना पहले ही इसका रेट 203.43 रुपये था. 

इतना ही नहीं बल्कि एक साल पहले सरसों के तेल का दाम 187.70 रुपये प्रति किलो था. इसके अलावा मूंगफली का तेल 212.67 रुपये प्रति किलो मिल रहा है. सोयाबीन का तेल भी 168.88 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. इनके रेट भी पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़ गए हैं.

दाल की कीमतों ने दिखाए तेवर
त्यौहारों के सीजन में दाल की कीमतों ने भी तेवर दिखाए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की रिपोर्ट के मिताबिक अरहर की दाल 153 रुपये किलो मिल रही है. चना दाल 103 रुपये किलो मिल रही है. उड़द दाल 143 रुपये प्रति किलो बिक रही है. पिछले साल के मुकाबले इन दालों की कीमत में भी काफी इजाफा हुआ है.

त्यौहार के मौसम में इस तरह से कीमतों का बढ़ना आम जनता के लिए किसी बोझ से कम नहीं है. त्यौहारों में वैसे भी खर्च बढ़ जाता है ऐसे में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली इन चीजों की कीमतें बढ़ने से लोग काफी परेसान हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 3 दिनों में 29,096 करोड़ का बंपर निवेश, क्यों भारतीय बाजारों में लौटे विदेशी निवेशक?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
SUGAR PRICE HIKE Diwali Inflation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
3 दिनों में 29,096 करोड़ का बंपर निवेश, क्यों भारतीय बाजारों में लौटे विदेशी निवेशक?
3 दिनों में 29,096 करोड़ का बंपर निवेश, क्यों भारतीय बाजारों में लौटे विदेशी निवेशक?
बिजनेस
Voltas में खत्म होगा नोएल टाटा का कार्यकाल, अब किसे मिलेगी कंपनी की कमान?
Voltas में खत्म होगा नोएल टाटा का कार्यकाल, अब किसे मिलेगी कंपनी की कमान?
बिजनेस
सरकारी कंपनी को 32,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर, भारतीय नौसेना के साथ हुई डील
सरकारी कंपनी को 32,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर, भारतीय नौसेना के साथ हुई डील
बिजनेस
UP के बाद अब इन दो राज्यों ने बढ़ाया DA, जानें कितने बढ़कर मिलेंगे पैसे?
UP के बाद अब इन दो राज्यों ने बढ़ाया DA, जानें कितने बढ़कर मिलेंगे पैसे?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
लाइफस्टाइल
Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget