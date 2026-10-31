बैगेज, सीट, खाने से 590 रुपए की वसूली करती है IndiGo, बोली- अभी और कमाएंगे

फ्लाइट टिकट खरीदते समय अक्सर हमारा ध्यान किराये पर रहता है लेकिन एयरलाइन की कमाई सिर्फ टिकट बेचने से नहीं होती है. टिकट के अलावा सीट चुनने, एक्स्ट्रा सामान ले जाने और दूसरी सुविधाओं से भी कंपनियां पैसा कमाती हैं. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी अब इसी कमाई को बढ़ाने पर जोर दे रही है.

कंपनी को सितंबर तिमाही में टिकट के किराये के अलावा हर यात्री से करीब 590 रुपए मिले हैं. पिछली तिमाही में 525 रुपए मिले थे. मतलब एक यात्री से होने वाली एक्स्ट्रा कमाई अब बढ़ गई है. इंडिगो के CEO विली वॉल्श का कहना है कि इस कमाई को और बढ़ाने की गुंजाइश है.

किन चीजों से कमाती है इंडिगो?

एयरलाइन की टिकट से अलग जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उसे एन्सिलरी रेवेन्यू कहा जाता है. जैसे आप अपनी पसंद की सीट चुनते हैं या लिमिट से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वो एन्सिलरी रेवेन्यू है.

इंडिगो का कहना है कि वो यात्रियों को ज्यादा ऑप्शन देकर और अपनी डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाकर इस कमाई को बढ़ाना चाहती है. कंपनी का फोकस सिर्फ टिकट की कीमत पर नहीं है. बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि एक यात्री से टोटल कितनी कमाई हो रही है.

Ryanair से कितना पीछे हैं इंडिगो?

इंडिगो के CEO विली वॉल्श ने बताया कि यूरोप की कम किराये वाली एयरलाइन Ryanair हर एक यात्री से इंडिगो के मुकाबले करीब पांच से छह गुना ज्यादा एक्स्ट्रा कमाई करती है.

हालांकि, भारत और यूरोप में नियमों का अंतर भी है. वॉल्श के मुताबिक, भारत में कुछ सुविधाएं टिकट के किराये में शामिल करनी पड़ती हैं, जबकि यूरोप में एयरलाइंस इनके लिए अलग से फीस लेती हैं.

प्रीमियम- लॉयल्टी प्रोग्राम का कैसा है हाल?

इंडिगो अपनी प्रीमियम सेवा Stretch से भी कमाई बढ़ाना चाहती है. कंपनी के मुताबिक, इस सेवा को यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और खासकर अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर इसके शुरुआती आंकड़े अच्छे हैं. इसके अलावा कंपनी अपने लॉयल्टी प्रोग्राम BlueChip को भी आगे बढ़ा रही है. इस प्रोग्राम के सदस्य अबतक 2 करोड़ हो गए हैं और इसमें 30 से ज्यादा पार्टनर हैं.

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