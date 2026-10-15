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हिंदी न्यूज़बिजनेससरकारी खजाने में पैसों की बरसात, Direct Tax कलेक्शन 13.38 लाख करोड़ के पार

सरकारी खजाने में पैसों की बरसात, Direct Tax कलेक्शन 13.38 लाख करोड़ के पार

भारत सरकार का खजाना अब और भी ज्यादा भर गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस वित्तवर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.21% की बढ़ोतरी हुई है. जिससे सरकारी खजाने में करीब 13.38 लाख करोड़ रुपये कुल हो गए हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2026-27 में 13.21% बढ़ गया है. 1 अप्रैल 2026 से 14 अक्तूबर तक इसमें 13.38 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है. इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह कंपनियों से मिलने वाले टैक्स में हुई अच्छी-खासी वृद्धि रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस वित्त वर्ष में कंपनियों और बाकी के टैक्सपेयर्स से मिलने वाले टैक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

कॉर्पोरेट टैक्स से हुई ज्यादा बढ़ोतरी
इस साल कंपनियों से मिलने वाला शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स (Direct Corporate Tax) 20.58% बढ़कर आया है, जिससे 5.99 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स जमा हो गया है. वहीं इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, फर्म्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) से मिलने वाला शुद्ध नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स 5.83% बढ़कर करीब आया है, जिससे 6.92 लाख करोड़ रुपये की रकम जमा हई है.

इसके अलावा, शेयर बाजार में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से होने वाली कमाई में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है. 14 अक्टूबर तक STT कलेक्शन 52% बढ़कर 46,840 करोड़ रुपये पहुंच गया.

टैक्स रिफंड में भी बढ़ोतरी
सरकार ने इस अवधि में टैक्स रिफंड के रूप में 2.65 लाख करोड़ रुपये जारी किए. ये रकम पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 24.22% ज्यादा है. टैक्स रिफंड वो पैसा होता है, जो किसी टैक्सपेयर ने अपनी वास्तविक टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा जमा किया हो और बाद में सरकार उसे वापस करती है.

ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी
अगर रिफंड घटाने से पहले के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें, तो ये 15% बढ़कर 16.03 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसमें कंपनियों से 7.53 लाख करोड़ रुपये और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, फर्म्स और HUF से 8.03 लाख करोड़ रुपये का टैक्स मिला है.

इस टैक्स कलेक्शन से भारत सरकार का सरकारी खजाना भी लबालब भर चुका है. वहीं बता दें कि पिछले महीने आए आंकड़ों के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में 17 सितंबर तक 13% की बढ़त देखी गई थी.

ये भी पढ़ें: दुनिया भर में डीजल की किल्लत, दीवाली बाद बढ़ेंगे दाम! नई रिपोर्ट ने डराया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 15 Oct 2026 03:19 PM (IST)
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