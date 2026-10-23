Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस2030 तक भारत में मिलेंगी 35 करोड़ नई नौकरियां, खत्म होगी बेरोजगारी- रिपोर्ट

2030 तक भारत में मिलेंगी 35 करोड़ नई नौकरियां, खत्म होगी बेरोजगारी- रिपोर्ट

2030 तक भारत से बेरोजगारी खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलने का अनुमान है. इस दौरान कई सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Oct 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन अब लगता है कि आने वाले समय में ये समस्या भी जल्दी ही खत्म होने वाली है. क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में साल 2030 तक बेरोजगारी लगभग खत्म होने की कगार पर रहेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 2030 तक 35 करोड़ से भी ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग सेक्टर की स्किल काउंसिल और उद्योग संगठनों ने ये अनुमान लगाया है. हालांकि इन नौकरियों का फायदा उठाने के लिए युवाओं को सही ट्रेनिंग, तकनीकी शिक्षा और काम से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी देना जरूरी होगा.

किस सेक्टर में कितीन नौकरियां?
इंडिया डिडाक्टिक्स एसोसिएशन (IDA) ने भी उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक कई प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. तो आइये बताते हैं किन सेक्टरों में कितनी नौकरियां मिलने की उम्मीद है:

सेक्टर नौकरियों का आंकड़ा
ऑटोमोबाइल सेक्टर 20 से 25 लाख नई सीधी नौकरियां
लॉजिस्टिक्स सेक्टर करीब 47 लाख प्रशिक्षित कर्मचारियों की
टेलीकॉम सेक्टर लगभग 10 लाख नए रोजगार
क्लीन एनर्जी सेक्टर 44 लाख से ज्यादा पूर्णकालिक नौकरियां
टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर करीब 2 करोड़ नई नौकरियां

युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना जरूरी
IDA के मुताबिक, देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ युवाओं को जरूरी कौशल सिखाना भी बेहद जरूरी होगा. कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है, जिन्हें अपने काम की व्यावहारिक जानकारी हो और जो नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें.

सितंबर 2026 में कितनी रही बेरोजगारी दर?
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल बेरोजगारी दर सितंबर 2026 में 5% रही. ये अगस्त 2026 के बराबर थी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति इस प्रकार रही:

  • ग्रामीण बेरोजगारी दर अगस्त के 4.1% से बढ़कर सितंबर में 4.2% हो गई.
  • शहरी बेरोजगारी दर अगस्त के 6.8% से बढ़कर सितंबर में 6.9% हो गई.

हालांकि, पिछले साल की तुलना में कुल बेरोजगारी दर में सुधार हुआ है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, सितंबर 2025 में बेरोजगारी दर 5.2% थी, जो सितंबर 2026 में घटकर 5% रह गई.

इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.6% से घटकर 4.2% हो गई. ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर भी कम हुई और 2026 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. वहीं, शहरी बेरोजगारी दर में पिछले साल के मुकाबले मामूली बदलाव हुआ और यह लगभग स्थिर रही.

ये भी पढ़ें: बड़े बैंकों ने FD पर बढ़ाया ब्याज, RBI रेट हाइक के बाद फैसला

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Unemployment Indian Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Jio IPO ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30213 करोड़ के इश्यू पर आई 7.40 लाख करोड़ की बोलियां
Jio IPO ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30213 करोड़ के इश्यू पर आई 7.40 लाख करोड़ की बोलियां
बिजनेस
बड़े बैंकों ने FD पर बढ़ाया ब्याज, RBI रेट हाइक के बाद फैसला
बड़े बैंकों ने FD पर बढ़ाया ब्याज, RBI रेट हाइक के बाद फैसला
बिजनेस
गोवा का हवाई सफर सस्ता, सरकार ने ATF पर वैट 15% से घटाकर 7% किया
गोवा का हवाई सफर सस्ता, सरकार ने ATF पर वैट 15% से घटाकर 7% किया
बिजनेस
क्या डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तय करता है RBI? गवर्नर ने दिया जवाब
क्या डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत तय करता है RBI? गवर्नर ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
UP MLC Election 2026: 'पोस्टर पॉलिटक्स' जारी...कौन किस पर भारी? | ABP News | UP Breaking | BJP | SP
Chitra Tripathi: अंगूर 'खट्टे' तो SIR पर कौन अटके-कौन 'भटके'! | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | ABP
BJP-Akali Dal Alliance | Punjab Election 2027: बनी बात...बीजेपी-अकाली दल साथ-साथ! | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
महाराष्ट्र
शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'
शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
'इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की'
'इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की'
क्रिकेट
मुंबई इंडियंस के एक पोस्ट से मची खलबली, क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी?
मुंबई इंडियंस के एक पोस्ट से मची खलबली, क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी?
इंडिया
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
इंडिया
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
इंडिया
तमिलनाडु: TVK गठबंधन-डीएमके का ECI मीटिंग से वॉकआउट, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ पर अड़े
तमिलनाडु: TVK गठबंधन-डीएमके का ECI मीटिंग से वॉकआउट, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ पर अड़े
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget