निवेशक अब भारत नहीं, दुबई में खरीद रहे हैं घर! जानिए वजह और निवेश का पूरा गणित

Indians buying property in Dubai: भारत के बड़े शहरों में आज अपना आशियाना खरीदना एक सपना हो गया है. सामान्य लोग अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर भी एक फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं. दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में तो कीमते आसमान को छू रही है. वहीं दूसरी ओर भारतीय दुबई में तेजी से घर खरीद रहे है.

टीवी 9 भारतवर्ष में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीयों ने दुबई में 35 बिलियन दिरहम से ज्यादा का इंवेस्ट किया है. दुबई में पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी मार्केट में काफी तेज उछाल देखा गया है. मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय निवेशकों ने इन प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा निवेश किया है. कई आंकड़े तो आपको चौंका सकते है. आखिर भारतीय की रुझान दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट की ओर क्यों हो रहा है?

भारतीयों ने किया 84 हजार करोड़ का निवेश

इस साल की पहली छमाही में दुबई में निवेश का आंकड़ा बढ़कर 431 बिलियन दिरहम हो गया, जो सालान स्तर पर 25 प्रतिशत की बढ़त को दिखाता है. इससे साफ है कि भारतीयों का रुझान दुबई के रियल एस्टेट बाजार में लगातार बढ़ रहा है. ऐसे ही दिलचस्पी 2024 में भी भारतीयों ने दिखाई थी. इस दौरान निवेशकों ने करीब 35 बिलियन दिरहम, यानी 84 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, दिवाली 2024 में भारत से इनक्वायरी और बुकिंग में तेज उछाल आया था. दुबई की प्रॉपर्टी कंपनियों ने 1 प्रतिशत मासिक भुगतान योजना जैसे ऑफर्स दिए. 2015 से 2023 के बीच भारतीयों ने यहां 120 बिलियन दिरहम से ज्यादा निवेश किया है. निवेश करने वालों में केवल बड़े शहर के निवेशक ही शामिल नहीं है, इसमें छोटे शहरों के लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही हैं.

निवेशक क्यों हो रहे आकर्षित?

दुबई में प्रॉपर्टी में निवेश करने का सबसे बड़ा कारण टैक्स-फ्री होना है. दुबई में किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है. साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना होता है. यही कारण है कि, बहुत से निवेशक दुबई में निवेश करना पसंद कर रहे हैं.

