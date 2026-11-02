सैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट

इस बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए लोगों के लिए एक कमाई पर पूरा घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है. इसी के चलते अब भारत में लोग कमाई के लिए सिर्फ नौकरी या सैलरी पर निर्भर नहीं हैं. बल्कि शेयर बाजार में निवेश, ट्रेडिंग, बिजनेस, फ्रीलांसिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसे मीडियम्स से भी कमाई कर रहे हैं. हाल ही में आई क्लियर टैक्स की रिपोर्ट How India Filed in 2026 में ये बात सामने आई है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2026-27 में करीब 47.3% टैक्सपेयर्स ने सैलरी के अलावा कमाई का कम से कम एक दूसरा जरिया बताया. जबकि असेसमेंट ईयर 2022-23 में ये आंकड़ा सिर्फ 9.5% था.

क्या आया रिपोर्ट में सामने?

इस रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 62% टैक्स रिटर्न ऐसे थे, जो सामान्य ITR-1 की जगह दूसरे फॉर्म में भरे गए. साल 2024-25 में ये आंकड़ा 40% था. तो वहीं 41.7% लोगों ने कैपिटल गेन यानी शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश से हुए मुनाफे की जानकारी दी. दो साल पहले ये आंकड़ा 25.5% था.

इसके अलावा 25 साल से कम उम्र के 75% युवाओं ने जटिल ITR फाइल किए. पिछले साल ये आंकड़ा 60% था. 5 से 10 लाख रुपये सालाना कमाई वाले 49.6% लोगों ने भी जटिल ITR फाइल किए. 30.5% महिलाओं ने कैपिटल गेन की जानकारी दी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 26.1% था.

युवाओं और महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

रिपोर्ट के अनुसार, निवेश और ट्रेडिंग में युवाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, 25 साल से कम उम्र के ऐसे निवेशकों में 37% को नुकसान भी हुआ. वहीं, महिलाएं भी शेयर बाजार और निवेश के दूसरे विकल्पों में ज्यादा रुचि दिखा रही हैं. खास बात ये है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 40% टैक्सपेयर्स ने भी कैपिटल गेन की जानकारी दी. इससे पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग निवेश के जरिए कमाई कर रहे हैं.

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