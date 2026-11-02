ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट

सैलरी से पेट नहीं भर रहा, 47% भारतीय कर रहे हैं डबल कमाई- रिपोर्ट

अब भारतीय सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहे हैं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% टैक्सपेयर्स की कमाई निवेश और ट्रेडिंग के जरिए भी हो रही है. खासतौर से यंगस्टर्स के बीच इसका खासा क्रेज है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Nov 2026 11:42 PM (IST)
Preferred Sources

इस बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए लोगों के लिए एक कमाई पर पूरा घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है. इसी के चलते अब भारत में लोग कमाई के लिए सिर्फ नौकरी या सैलरी पर निर्भर नहीं हैं. बल्कि शेयर बाजार में निवेश, ट्रेडिंग, बिजनेस, फ्रीलांसिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसे मीडियम्स से भी कमाई कर रहे हैं. हाल ही में आई क्लियर टैक्स की रिपोर्ट How India Filed in 2026 में ये बात सामने आई है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2026-27 में करीब 47.3% टैक्सपेयर्स ने सैलरी के अलावा कमाई का कम से कम एक दूसरा जरिया बताया. जबकि असेसमेंट ईयर 2022-23 में ये आंकड़ा सिर्फ 9.5% था.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
37% युवा निवेशक घाटे में, फिर भी Gen-Z नहीं छोड़ रहे ट्रेडिंग
37% युवा निवेशक घाटे में, फिर भी Gen-Z नहीं छोड़ रहे ट्रेडिंग
बिजनेस
सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, अब पैसे पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, अब पैसे पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
बिजनेस
बोतल वाली स्कॉच सस्ती, थोक वाली महंगी रहेगी, सरकार के फैसले पर घमासान
बोतल वाली स्कॉच सस्ती, थोक वाली महंगी रहेगी, सरकार के फैसले पर घमासान
बिजनेस
दिल्ली के व्यापारियों की सरकार से नई मांग, धरना प्रदर्शनों की जगह पर बड़ा अपडेट
दिल्ली के व्यापारियों की सरकार से नई मांग, धरना प्रदर्शनों की जगह पर बड़ा अपडेट

क्या आया रिपोर्ट में सामने?
इस रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 62% टैक्स रिटर्न ऐसे थे, जो सामान्य ITR-1 की जगह दूसरे फॉर्म में भरे गए. साल 2024-25 में ये आंकड़ा 40% था. तो वहीं 41.7% लोगों ने कैपिटल गेन यानी शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश से हुए मुनाफे की जानकारी दी. दो साल पहले ये आंकड़ा 25.5% था. 

इसके अलावा 25 साल से कम उम्र के 75% युवाओं ने जटिल ITR फाइल किए. पिछले साल ये आंकड़ा 60% था. 5 से 10 लाख रुपये सालाना कमाई वाले 49.6% लोगों ने भी जटिल ITR फाइल किए. 30.5% महिलाओं ने कैपिटल गेन की जानकारी दी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 26.1% था.

युवाओं और महिलाओं की बढ़ी भागीदारी
रिपोर्ट के अनुसार, निवेश और ट्रेडिंग में युवाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, 25 साल से कम उम्र के ऐसे निवेशकों में 37% को नुकसान भी हुआ. वहीं, महिलाएं भी शेयर बाजार और निवेश के दूसरे विकल्पों में ज्यादा रुचि दिखा रही हैं. खास बात ये है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 40% टैक्सपेयर्स ने भी कैपिटल गेन की जानकारी दी. इससे पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग निवेश के जरिए कमाई कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 37% युवा निवेशक घाटे में, फिर भी Gen-Z नहीं छोड़ रहे ट्रेडिंग

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
Taxpayers Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
37% युवा निवेशक घाटे में, फिर भी Gen-Z नहीं छोड़ रहे ट्रेडिंग
37% युवा निवेशक घाटे में, फिर भी Gen-Z नहीं छोड़ रहे ट्रेडिंग
बिजनेस
सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, अब पैसे पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, अब पैसे पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
बिजनेस
बोतल वाली स्कॉच सस्ती, थोक वाली महंगी रहेगी, सरकार के फैसले पर घमासान
बोतल वाली स्कॉच सस्ती, थोक वाली महंगी रहेगी, सरकार के फैसले पर घमासान
बिजनेस
दिल्ली के व्यापारियों की सरकार से नई मांग, धरना प्रदर्शनों की जगह पर बड़ा अपडेट
दिल्ली के व्यापारियों की सरकार से नई मांग, धरना प्रदर्शनों की जगह पर बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: SIR में कहां चूंक? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | UP News | SIR Controversy | CEC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘दिल्ली पुलिस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या ये पब्लिक के लिए...’, CJP का निशाना
‘दिल्ली पुलिस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या ये पब्लिक के लिए...’, CJP का निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू
RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
शिक्षा
ITBPS DG Sanjay Singhal: कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा
कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा
धर्म
वेटिकन में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार एक आम महिला बनीं मीडिया हेड, जानिए कौन हैं मारिया अल्वाराडो
वेटिकन में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार एक आम महिला बनीं मीडिया हेड, जानिए कौन हैं मारिया अल्वाराडो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget