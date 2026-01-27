Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Stocks To Watch: भारतीय शेयर बाजार में आखिर कारोबारी सेशन शुक्रवार 23 जनवरी को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 769.67 अंक की गिरावट के साथ 81,537.70 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 241.25 अंक फिसलकर 25,048.65 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

आज मंगलवार के ट्रेडिंग डे में इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. कंपनियों के तिमाही नतीजों का असर आज इनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं, इन कुछ चुनिंदा कंपनियों के बारे में.....

हिंदुस्तान कॉपर शेयर

27 जनवरी के कारोबारी दिन हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी है कि, मध्य प्रदेश में स्थित बाघवारी-खीरखोरी तांबा और संबंधित मिनरल माइन को विकसित करने का काम उन्हें मिला है.

बाघवारी-खीरखोरी तांबा और संबंधित खनिज ब्लॉक की नीलामी में कंपनी को सबसे ज्यादा बोली लगाने के बाद लाइसेंस मिला है. नीलामी 22 जनवरी को पूरी हुई थी. इसके बाद कंपनी को आधिकारिक मंजूरी दी गई है. इस खबर के बाद आज कंपनी शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी देखने को मिल सकती है.

एचसीएलटेक शेयर

एचसीएलटेक ने जानकारी दी है कि वह सिंगापुर की एक छोटी वेल्थ कंसल्टिंग कंपनी फाइनर्जिक सॉल्यूशंस को खरीदने की तैयारी में है. इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी का मकसद वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों के लिए अपनी डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करना है. एचसीएलटेक के मुताबिक, यह डील 30 अप्रैल 2026 तक पूरी होने की संभावना है.

जेएसडब्ल्यू एनर्जी शेयर

जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 420 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है. जो पिछले साल इसी अवधि में 168 करोड़ रुपये था. इस दौरान कंपनी की आय में भी तेजी देखने को मिली है.

यह 2,438 करोड़ रुपये से 67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,081 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है. वहीं, EBITDA में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह आंकड़ा 914 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,030 करोड़ रुपये तक पहुंचा है.

कोटक महिंद्रा बैंक शेयर

कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही में 3,446 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है. जो एक साल पहले इसी अवधि में 3,305 करोड़ रुपये था. वहीं, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 5 फीसदी बढ़कर 7,565 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. जो पिछली तिमाही के 7,311 करोड़ रुपये से करीब 3 प्रतिशत ज्यादा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

