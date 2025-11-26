शेयर बाजार में धमाकेदार उछाल! जानें 26 नवंबर की तेजी के पीछे क्या है तीन बड़ी वजहें
भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार, 26 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. भारतीय शेयर बाजार में आई इस तेजी के पीछे ये कारण हो सकते हैं....
Indian Stock Market Rally: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार, 26 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1022 अंक के तेजी के साथ 85,609 अंक पर बंद हुआ.
वहीं एनएसई निफ्टी 50 में भी तेजी दर्ज की गई. निफ्टी 320 अंक उछलकर 26,205 लेवल पर बंद हुआ. भारतीय शेयर बाजार में आई इस तेजी के पीछे यह कुछ कारण हो सकते हैं.
1. विदेशी निवेशकों ने की जबरदस्त खरीदारी
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार के कारोबारी दिन भारतीय बाजार पर भरोसा जताया हैं. जिससे बाजार को मजबूती मिली. आंकड़ों की बात करें तो, विदेशी निवेशकों ने पिछले सत्र में 785 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है. साथ ही घरेलू निवेशकों ने भी शेयर बाजार में जमकर पैसा लगाया है. घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,912 करोड़ रुपए की खरीदारी की.
2. अमेरिकी फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद
अमेरिका से आ रही संभावित फेडरल रिजर्व रेट कट की उम्मीद ने, भारतीय बाजार को मजबूती दी. फेडरल रिजर्व के दो अधिकारियों के बयान से ब्याज दर की कटौती की उम्मीद बढ़ गई हैं. साथ ही एशियाई बाजार में भी 1 फीसदी की तेजी की असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला.
3. क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट
वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. जिससे भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिली. बुधवार को, क्रूड ऑयल की कीमत 63 डॉलर से नीचे आ गई.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
