पहले ही दिन धराशायी हुआ इस कंपनी का शेयर, निवेशकों के लाखों रुपये स्वाहा!

Indian Stock Market IPO: भारतीय शेयर मार्केट के आईपीओ निवेशकों के लिए मंगलवार का दिन बहुत बुरा रहा. लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार से जुड़ी कंपनी ‘ढिल्लों फ्रेट कैरियर’ शेयर मार्केट में लिस्ट तो हुई, पर कंपनी के शेयर अपने आईपीओ इश्यू प्राइस से 20 प्रतिशत की गिरावट के साथ लिस्ट हुए. इसके बाद भी कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी रही और शेयर पर लोअर सर्किट लग गया. जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. साथ ही कंपनी के शेयर 24 प्रतिशत तक गिर गए.

लिस्टिंग के तुरंत बाद ही निकला कंपनी का दम

मंगलवार के कारोबारी दिन, जब कंपनी ने बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर शेयरों की शुरुआत की तो, निवेशकों को तगड़ा झटका लगा . कंपनी ने अपने आईपीओ का इश्यू प्राइस 72 रुपये प्रति शेयर रखा था. लेकिन बाजार में इसकी शुरुआत बहुत ही खराब रही और 57.6 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई. जिससे ऐसे निवेशक जिन्हें कंपनी के शेयर अलॉट हुए थे, बाजार खुलते ही उन्हें लगभग प्रति शेयर 20 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा.

इसके बाद तो कंपनी के शेयरों में और भी गिरावट देखी गई. जबरदस्त बिकवाली से कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत और टूट गए और अपने लोअर सर्किट 54.72 रुपए पर ट्रेड करने लगे. जिससे निवेशकों को कुछ ही घंटों में लगभग 24 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी. लिस्टिंग के पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरो को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था. जिससे कंपनी के कमजोर शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही थी.

छोटे निवेशकों का भरोसा टूटा

कंपनी शेयरों की खरीदारी को लेकर छोटे और रिटेल निवशकों ने भरोसा जताया था. 10.08 करोड़ के छोटे आईपीओ को लेकर निवेशकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी थी. रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से को 4.87 गुना तक बोलियां मिली थी. जिससे पता चलता है कि कंपनी में निवेश को लेकर रिटेल निवेशक ने अपनी इच्छा दिखाई थी. हालांकि बड़े निवेशकों ने इस आईपीओ से दूरी बना रखा था, और उनके हिस्से के शेयर पूरी तरह से सब्सक्राइब भी नहीं हो पाए थे.

जानें क्या करती है कंपनी



ढिल्लों फ्रेट कैरियर एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जो माल ढुलाई का काम करती है. कंपनी के कारोबार की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देती हैं. कंपनी के पास अपनी गाड़ियों की फ्लीट और 22 कार्यालय है. जहां से कंपनी अपने व्यापार को चलाती है.

