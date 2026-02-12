हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Crash: शेयर बाजार में भारी कोहराम, 400 अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी 25850 के नीचे, जानें गिरावट की बड़ी वजह

Stock Market Crash: शेयर बाजार में भारी कोहराम, 400 अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी 25850 के नीचे, जानें गिरावट की बड़ी वजह

भारतीय शेयर बाजार में12 फरवरी को जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी से इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे आईटी शेयर 5 प्रतिशत तक टूट गए थे. आइए जानते हैं, इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 12 फरवरी के कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. बीएसई सेंसेक्स 465 अंक तक फिसल गया है, वहीं एनएसई निफ्टी 50 25,821 के नीचे कारोबार कर रही है. ट्रेडिंग डे के दौरान आईटी शेयरों में भारी बिकवाली का दौर रहा है.

निफ्टी से इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे आईटी शेयर 5 प्रतिशत तक टूट गए थे. साथ ही वैश्विक स्तर से मिल रहे संकेतों से भी निवेशकों का भरोसा डगमगाया है. आइए जानते हैं, इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है?

1. ग्लोबल बाजारों से नहीं मिला सहारा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों का रुख भी आज घरेलू शेयर बाजार के पक्ष में नहीं रहा. एशियाई मार्केट में दबाव देखने को मिला और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लाल निशान में कारोबार करता नजर आया था.

वहीं, अमेरिकी शेयर बाजार भी बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे. ऐसे कमजोर वैश्विक संकेतों का सीधा असर भारतीय बाजार पर देखने को मिला और बाजार धराशायी हो गया.

2. कच्चे तेल की कीमतों ने बिगाड़ा बाजार का रूख

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को मजबूती दी है. गुरुवार के कारोबारी दिन वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में 0.46 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 69.72 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े पर पहुंच गया.

कच्चे तेल की बढ़ते दाम का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला. कीमतें बढ़ने से महंगाई की खतरा बढ़ जाता है. बाजार में गिरावट की यह भी एक वजह मानी जा रही है.   

3. आईटी शेयर टमाटर की तरह लाल

कारोबारी दिन के दौरान निवेशकों ने आईटी शेयरों में जमकर मुनाफावसूली की. जिसके कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस और टाटा एलेक्सी सहित ज्यादातर आईटी शेयर 5 से 6 प्रतिशत फिसल गए.

इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की हालिया मुश्किलों और अमेरिकी फेड की ब्याद दरों में कटौती की कम उम्मीद को वजह माना जा रहा है. 

शेयर बाजार का हाल

सुबह करीब 11:50 बजे दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे. बीएसई सेंसेक्स 464.54 अंक या 0.55 फीसदी फिसल गया था और 83,769.10 के लेवल पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 50 129.80 अंक या 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,824.05 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.  
  
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट; चांदी भरभरा कर गिरा, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ रेट

Published at : 12 Feb 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Indian Stock Market Crash Reasons Behind Stock Market Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Celebrities
पाकिस्तानी रैपर की कजिन से होने वाली है शादी, सगाई की तस्वीरें हुई वायरल, कभी नेपाल में भारत का झंडा फहराकर बटोरी थी सुर्खियां
पाकिस्तानी रैपर की कजिन से होने वाली है शादी, सगाई की तस्वीरें हुईं वायरल
बिहार
BPSC TRE-4 Vacancy: 45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
जनरल नॉलेज
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित
यूटिलिटी
दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?
दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget