हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरुपये में ऐतिहासिक गिरावट! 10 साल में सबसे बड़ी कमजोरी, जानिए आगे कैसी रहेगी रुपये की चाल...

रुपये में ऐतिहासिक गिरावट! 10 साल में सबसे बड़ी कमजोरी, जानिए आगे कैसी रहेगी रुपये की चाल...

भारतीय करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. शुक्रवार के कारोबारी दिन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ. आइए जानते हैं, इस विषय में...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Rupee Fall: भारतीय करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. शुक्रवार के कारोबारी दिन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ. रुपया पहली बार 94 के पार चला गया. दिन के दौरान यह गिरकर 94.84 तक पहुंच गया था, जबकि कारोबार के अंत में 94.81 पर बंद हुआ.

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ईरान में बढ़ते तनाव का असर रुपये पर साफ दिखाई दे रहा है. आंकड़ों की बात करें तो, इस वित्त वर्ष में अब तक रुपया करीब 11 प्रतिशत तक कमजोर हो चुका है. भारतीय करेंसी का यह हाल पिछले एक दशक से ज्यादा समय में किसी भी वित्त वर्ष के मुकाबले सबसे कमजोर माना जा रहा है. आइए जानते हैं, इस विषय में...

रुपये में गिरावट की वजह

1. रुपये में हो रही गिरावट के पीछे विशेषज्ञ कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे बदलाव को बता रहे हैं. विषय की समझ रखने वाले जानकारों का कहना है कि, आने वाले कई सप्ताहों तक कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर रह सकती है. जिससे देश में महंगाई का खतरा बढ़ने वाला है. जिसका सीधा असर रुपये पर देखने को मिल रहा है. 

2. वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेशक भारतीय घरेलू बाजार से लगातार दूरी बना रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने आखिरी एक महीने में करीब 13 अरब डॉलर की निकासी भारतीय शेयर बाजार से की है. जिसकी वजह से भी रूपया लगातार टूट रहा है. 

3. मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनाव से भी रुपया पर दबाव बना हुआ है. युद्ध की शुरूआत से अब तक रुपया करीब 4 फीसदी तक फिसल गया है. जारी अनिश्चित भरे माहौल के बीच रुपये की इस गिरावट ने निवेशकों का भरोसा डगमगाने का काम किया है.  

आगे कैसी रहेगी रुपये की चाल?

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब तक ईरान-इजरायल के बीच जारी यह युद्ध रुक नहीं जाता, तक तक रुपये में बड़ी रिकवरी की उम्मीद कम है. हालांकि, सरकार अपने स्तर से रुपये को सपोर्ट देने में लगी हुई है. 

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है. जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, इस कदम का असर सरकारी खजाने पर पड़ सकता है और सरकार के राजस्व में कमी आने की संभावना होगी.  

यह भी पढ़ें: बिना रोज मेहनत के भी हो सकती है तगड़ी कमाई! जानें पैसिव इनकम बनाने के आसान और स्मार्ट तरीके...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 28 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Rupee Hits Record Low Indian Rupee Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
रुपये में ऐतिहासिक गिरावट! 10 साल में सबसे बड़ी कमजोरी, जानिए आगे कैसी रहेगी रुपये की चाल...
रुपये में ऐतिहासिक गिरावट! 10 साल में सबसे बड़ी कमजोरी, जानिए आगे कैसी रहेगी रुपये की चाल...
बिजनेस
बिना रोज मेहनत के भी हो सकती है तगड़ी कमाई! जानें पैसिव इनकम बनाने के आसान और स्मार्ट तरीके...
बिना रोज मेहनत के भी हो सकती है तगड़ी कमाई! जानें पैसिव इनकम बनाने के आसान और स्मार्ट तरीके...
बिजनेस
पैसों का करते रहें इंतजाम! आ रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO, 31 मार्च तक फाइल होगा DRHP
पैसों का करते रहें इंतजाम! आ रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO, 31 मार्च तक फाइल होगा DRHP
बिजनेस
Gold Silver Price Today: शादी सीजन से पहले लौट रही सोने-चांदी में तेजी, जानिए आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...
शादी सीजन से पहले लौट रही सोने-चांदी में तेजी, जानिए आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...
Advertisement

वीडियोज

Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump
Iran Israel America War: Hormuz पर हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे | Donald Trump
Iran Israel America War: बारूदी गूंज से दहल उठा बेरूत, हर तरफ मची तबाही | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन 2027 की हुंकार: नोएडा बना रणक्षेत्र, आज पीएम मोदी, सीएम योगी ने चलाए शब्द बाण, कल अखिलेश भी संभालेंगे कमान
मिशन 2027 की हुंकार: नोएडा बना रणक्षेत्र, आज पीएम मोदी, सीएम योगी ने चलाए शब्द बाण, कल अखिलेश भी संभालेंगे कमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: आज कितने बजे से शुरू होगा आईपीएल का मैच, कब होगा टॉस, A TO Z जानकारी
आज कितने बजे से शुरू होगा IPL का मैच, कब होगा टॉस, A TO Z जानकारी
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, सनी देओल के 'रामायण' की शूटिंग का शेड्यूल आया सामने
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, थलापति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज पर बड़ा अपडेट
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में होने जा रही 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर पाएंगे आवेदन
यूपी में होने जा रही 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर पाएंगे आवेदन
हेल्थ
Nutrient Deficiency Causes: हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर भी क्यों रहती है डेफिशिएंसी? डॉक्टर ने बता दी हकीकत
हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर भी क्यों रहती है डेफिशिएंसी? डॉक्टर ने बता दी हकीकत
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget