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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब इंडियन ऑयल के पंप पर नहीं मिलेगा खाड़ी देशों का पेट्रोल-डीजल? आयात घटाएगी कंपनी

अब इंडियन ऑयल के पंप पर नहीं मिलेगा खाड़ी देशों का पेट्रोल-डीजल? आयात घटाएगी कंपनी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब IOC के किसी भी पेट्रोल पंप पर खाड़ी देशों से आने वाला तेल नहीं मिलेगा. अब कंपनी कहीं और से तेल खरीदने का प्लान बना रही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Oct 2026 05:42 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में फरवरी के महीने से जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक था और कच्चे तेल की आवाजाही में परेशानी हो रही थी. जिसकी वजह से भारत समेत तमाम देशों में भी कच्चे तेल की किल्लत देखने को मिल रही थी. जिसके बाद अब भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया है. जिसके बाद अब IOCL के किसी भी पेट्रोल पंप पर खाड़ी देशों का तेल नहीं मिलेगा.

दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फैसला किया है कि वो मिडिल ईस्ट से अब तेल नहीं खरीदेगा. जिससे कि भारत की तेल के लिए निर्भरता खाड़ी देशों पर ही ना बनी रहे.

सालाना डील में होगी कटौती
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से जुड़े एक करीबी सूत्र से जानकारी मिली है, कि इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) 2027/28 में मिडिल-ईस्ट से होने वाली अपनी सालाना तेल खरीदी की डील में कटौती करने वाला है. इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि ईरान में चल रहे युद्ध के कारण इस इलाके से होने वाली सप्लाई प्रभावित हो रही है. जिसके कारण तेल के लिए पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर निर्भर होना ठीक नहीं है.

कहां से तेल खरीदेगी कंपनी?
लेकिन सवाल ये भी है कि तेल कंपनी मिडिल ईस्ट से तेल नहीं खरीदेगी तो कहां से खरीदेगी? तो इसका जवाब भी सूत्र द्वारा मिला है, जिसने बताया है कि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वित्तय वर्ष के लिए, मिडिल ईस्ट के प्रोडक्ट्स के साथ सालाना समझौतों के तहत अपने कच्चे तेल के आयात का लगभग 47% हिस्सा 'फ्री-ऑन-बोर्ड' (FOB) आधार पर मंगाने का प्लान बनाया है.

सूत्र ने बताया कि सरकारी रिफाइनरी कंपनी अगले साल खाड़ी देशों के उत्पादकों के साथ होने वाले सालाना समझौतों के तहत खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा में थोड़ी कमी करेगी.

मिडिल- ईस्ट पर निर्भर भारत
बता दें कि भारतीय रिफाइनरियां पारंपरिक रूप से अपनी सालाना कच्चे तेल की आपूर्ति के आधे से ज्यादा हिस्से के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहे हैं, खासकर भारी और हाई सल्फर वाले ग्रेड के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र काफी करीब है.

ये भी पढ़ें: HDFC की गोपनीय जानकारी लीक, बैंक ने शुरू की जांच, क्या है मामला?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 21 Oct 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Indian Oil Corporation Middle East Oil
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