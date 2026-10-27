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हिंदी न्यूज़बिजनेसदुबई में चमकी भारतीय की किस्मत, 1300 रुपए के लॉटरी टिकट से जीते 12.9 करोड़

दुबई में चमकी भारतीय की किस्मत, 1300 रुपए के लॉटरी टिकट से जीते 12.9 करोड़

शारजाह में 30 साल से रह रहे एक भारतीय नागरिक किशोर पांडुरंग राव ने UAE लॉटरी में पूरे 12.9 करोड़ रुपये जीते. अब वह परिवार संग समय बिताने, दुनिया घूमने और गोल्डन वीजा पाने की उम्मीद कर रहे हैं.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 27 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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शारजाह में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है, जिसने उनके भविष्य की योजनाओं को नई दिशा दे दी है. करीब तीन दशक से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे किशोर पांडुरंग राव ने लॉटरी में 50 लाख दिरहम यानी लगभग 12.9 करोड़ रुपये जीते हैं.

इस पूरे मामले की खास बात यह है कि यह खुशखबरी उनके 60वें जन्मदिन से महज पांच दिन पहले मिली. अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने, दुनिया घूमने और UAE का गोल्डन वीजा हासिल करने का सपना पूरा करना चाहते हैं.

पत्नी और बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं ज्यादा समय

इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी राव ने तुरंत अपने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी. उन्होंने पहले इस खबर को अपने तक रखा और बाद में अपनी पत्नी को बताया. उनकी पत्नी यह खबर सुनकर बेहद खुश हुईं. राव के लिए यह जीत सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि परिवार के साथ बेहतर जिंदगी बिताने का अवसर भी है.

राव चाहते हैं कि उनका परिवार UAE में एक साथ रहे, क्योंकि काम और दूसरी परिस्थितियों के कारण उन्हें लंबे समय तक अलग-अलग रहना पड़ा है. वह अपनी पत्नी के साथ दुनिया के अलग-अलग देशों की यात्रा करना चाहते हैं. उनकी पत्नी को भी घूमना पसंद है, इसलिए यह सपना दोनों के लिए खास है.

सिर्फ 1,300 रुपये के टिकट ने दिलाई करोड़ों की रकम

किशोर पांडुरंग राव साल 1993 में UAE पहुंचे थे, उन्होंने 3 अक्टूबर को आयोजित UAE लॉटरी के 'लकी डे' ड्रॉ में हिस्सा लिया था. इसके लिए उन्होंने 50 दिरहम यानी करीब 1,300 रुपये का टिकट खरीदा था.

राव ने टिकट लेते समय 'ईजी पिक' विकल्प चुना था, इस सुविधा में लॉटरी के नंबर अपने आप चुने जाते हैं. ड्रॉ में उनके टिकट के 'डेज' सेक्शन के सभी छह नंबर सही निकले, जिसके चलते उन्हें 50 लाख दिरहम का दूसरा पुरस्कार मिला. जीत की खबर सामने आने के बाद भी उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ. उन्होंने जब समाचारों में अपना नाम देखा, तो अपने लॉटरी अकाउंट में जाकर नतीजे की पुष्टि की. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में इतनी बड़ी रकम जीत चुके हैं.

लॉटरी खेलने वालों को दी खास सलाह

करोड़ों रुपये जीतने की खुशी के बीच राव ने लॉटरी खेलने वाले लोगों को एक जरूरी सलाह भी दी है. उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही पैसे खर्च करने चाहिए और पहले से एक सीमा तय कर लेनी चाहिए.

राव की यह जीत उनके लिए जन्मदिन से पहले मिला यादगार तोहफा साबित हुई है. अब उनकी प्राथमिकता सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना, परिवार की जरूरतें पूरी करना और अधूरे सपनों को पूरा करना है.

गोल्डन वीजा पाने का सपना होगा पूरा?

किशोर राव पिछले 30 सालों से अधिक समय में दुबई, अजमान, शारजाह और अबू धाबी जैसे शहरों में रह चुके हैं. इतने लंबे समय तक UAE में रहने के बाद अब वह इसी देश में अपने भविष्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं.

उनकी लंबे समय से इच्छा UAE का गोल्डन वीजा हासिल करने की रही है. लॉटरी में मिली रकम से उन्हें अब इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर नजर आ रहा है. हालांकि, उन्होंने अभी अपने पैसे को खर्च करने से जुड़े सभी फैसले नहीं लिए हैं. वह सोच-समझकर आगे की योजना बनाना चाहते हैं.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
UAE Lottery Kishore Pandurang Rao
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