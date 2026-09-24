1 करोड़ टैक्स भरो, फिर भी लाइन में लगो, बिजनेसमेन ने इंडियन पासपोर्ट को बताया 'बेकार'

विदेश यात्रा का प्लान बनाते समय कई भारतीयों के लिए टिकट और होटल से पहले वीजा की चिंता शुरू हो जाती है. इसी मुद्दे को लेकर हैदराबाद के उद्यमी जितेंद्र एम्मानी ने भारतीय पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय पहुंच पर सवाल उठाया है. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा तेज हो गई.

CozyFarms.in के संस्थापक जितेंद्र एम्मानी ने 22 सितंबर को X पर भारतीय पासपोर्ट को लेकर अपनी राय साझा की. उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को कई देशों की यात्रा के लिए पहले वीजा लेना पड़ता है. इसके लिए दस्तावेज जुटाने और लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत पड़ सकती है.

वीजा प्रक्रिया पर उठे सवाल

एम्मानी ने अपनी पोस्ट में भारतीय पासपोर्ट को लेकर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अच्छी जगहों की यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. उनका सवाल था कि आखिर किसी भारतीय को दूसरे देश में आसानी से प्रवेश पाने के लिए किसी तीसरे देश का वीजा क्यों दिखाना पड़े?

US Visa को बताया यात्रा का 'शॉर्टकट'

उद्यमी ने अमेरिकी वीजा के इस्तेमाल का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, कुछ भारतीय यात्रियों के लिए वैध US Visa कई देशों की यात्रा में अतिरिक्त सुविधा दे सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद कुछ जगहों पर प्रवेश के लिए अमेरिकी वीजा की जरूरत जैसी स्थिति क्यों बनती है.

एम्मानी के पास अमेरिका की Northern Illinois University से मास्टर डिग्री है. उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि बेहतर अंतरराष्ट्रीय मोबिलिटी की तलाश में कई भारतीय दूसरे देशों के पासपोर्ट या नागरिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

75 लाख से 1 करोड़ टैक्स देने का दावा

मामला सिर्फ पासपोर्ट और वीजा तक सीमित नहीं रहा. एम्मानी ने भारत में दिए जाने वाले टैक्स को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि वह हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 75 लाख से 1 करोड़ तक टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित फायदे नजर नहीं आते. यह उनका व्यक्तिगत दावा है.

भारत के पासपोर्ट की मौजूदा स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 73वें स्थान पर है और उसका मोबिलिटी स्कोर 69 है. भारतीय पासपोर्ट धारकों को 25 देशों में वीजा-फ्री और 39 देशों में वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा मिलती है. वहीं 129 देशों के लिए वीजा की जरूरत बताई गई है. 2025 में भारत की रैंक 66 और मोबिलिटी स्कोर 73 था.

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