हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबुरी खबर! अर्थव्यवस्था की रेस में पिछड़ा भारत, छठे नंबर पर पहुंचा, अब कौनसे 5 देश हैं आगे? जानिए

बुरी खबर! अर्थव्यवस्था की रेस में पिछड़ा भारत, छठे नंबर पर पहुंचा, अब कौनसे 5 देश हैं आगे? जानिए

Indian Economy News: भारत अब यह छठे नंबर पर है. भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम हैं. खास बात यह है कि यह गिरावट इसलिए नहीं हुई है कि अर्थव्यवस्था पीछे चली गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Economy: ईरान वॉर के बाद पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए बुरी खबर सामने आई है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की ताज़ा ग्लोबल GDP डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. ठीक एक साल पहले भारत को कुछ समय के लिए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था.

आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में भारत की GDP लगभग 2.25 ट्रिलियन डॉलर पर है. दूसरी तरफ भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में है. डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपए को कमजोर किया है. इसका मतलब है कि अगर रुपया स्थिर रहता तो ग्लोबल मार्केट में भारत रैंकिंग और बेहतर हो सकती थी. कमजोर रुपया आयात को महंगा बना देता है, जिसका सीधा असर देश के व्यापार घाटे पर पड़ता है.

भारत से आगे कौनसे देश?

    1. अमेरिका
    2. चीन
    3. जापान
    4. जर्मनी
    5. यूनाइटेड किंगडम
    6. भारत


बुरी खबर! अर्थव्यवस्था की रेस में पिछड़ा भारत, छठे नंबर पर पहुंचा, अब कौनसे 5 देश हैं आगे? जानिए

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सामने अब दोहरी चुनौती है. पहली अपनी विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ को 7-8% के स्तर पर बनाए रखना और दूसरी रुपए की अस्थिरता को नियंत्रित करना.

अर्थव्यवस्था पर एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का क्या कहना है?

बता दें कि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि ईरान युद्ध के बीच अगर चालू वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल रहती है तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऊर्जा की कीमतों के झटके से होने वाले राजकोषीय दबाव का भारत की संप्रभु साख रेटिंग पर असर पड़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि भारत के पास लंबी अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राजनीतिक प्रतिबद्धता है.

एसएंडपी के निदेशक यी फर्न फुआ ने कहा कि अगर कच्चे तेल की औसत कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल रहती है तो भारत 2026-27 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा. उनका कहना है कि दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में यह आंकड़ा अभी भी बहुत मजबूत है. वैकल्पिक परिदृश्य में भी कहें कि औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल रहती है तो भी हम 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर देख रहे हैं. ऐसे में भी भारत की वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा होगी.

यह भी पढ़ें-

एशिया के नए 'किंग' बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पछाड़ा, जानें कितने बिलियन पहुंची नेटवर्थ

Published at : 17 Apr 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
IMF Indian Economy Ranking World Economy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बुरी खबर! अर्थव्यवस्था की रेस में पिछड़ा भारत, छठे नंबर पर पहुंचा, अब कौनसे 5 देश हैं आगे? जानिए
बुरी खबर! अर्थव्यवस्था की रेस में पिछड़ा भारत, छठे नंबर पर पहुंचा, अब कौनसे 5 देश हैं आगे? जानिए
बिजनेस
100 रुपए का माल भी खरीदा तो लगेगा भारी टैक्स, भारत के इस पड़ोसी देश ने दिखाए तेवर! बिजनेस ठप
100 रुपए का माल भी खरीदा तो लगेगा भारी टैक्स, भारत के इस पड़ोसी देश ने दिखाए तेवर! बिजनेस ठप
बिजनेस
ताइवान की ग्रोथ से चीन को लगेगी मिर्ची! $4 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ UK को पछाड़ा
ताइवान की ग्रोथ से चीन को लगेगी मिर्ची! $4 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ UK को पछाड़ा
बिजनेस
Gold-Silver Rate: डेढ़ लाख के पार पहुंचा 10 ग्राम सोना, चांदी की भी तेज हुई चमक; चेक करें दोनों का लेटेस्ट रेट
डेढ़ लाख के पार पहुंचा 10 ग्राम सोना, चांदी की भी तेज हुई चमक; चेक करें दोनों का लेटेस्ट रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
बिहार
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
ट्रेंडिंग
Virat Kohli Like Influencer Photo: कोहली ने फिर की 'विराट' गलती, इस हसीना को कर दिया 'लाइक', अनुष्का भाभी से शिकायत कर रहे यूजर्स
कोहली ने फिर की 'विराट' गलती, इस हसीना को कर दिया 'लाइक', अनुष्का भाभी से शिकायत कर रहे यूजर्स
एग्रीकल्चर
यूरिया नहीं मिला तो किन फसलों को होगा नुकसान, जानें कितनी बढ़ जाएगी लागत?
यूरिया नहीं मिला तो किन फसलों को होगा नुकसान, जानें कितनी बढ़ जाएगी लागत?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget