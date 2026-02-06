Rupee vs Dollar: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव न करने और ग्रोथ आउटलुक को सकारात्मक बनाए रखने के फैसले का असर शुक्रवार को रुपये पर भी दिखा. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की शुरुआत में ही भारतीय रुपया 11 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले 90.23 के स्तर पर पहुंच गया. निवेशकों में नीति को लेकर भरोसा बना रहा, जिससे शुरुआती कारोबार में रुपये को सहारा मिला.

रुपये में क्यों तेजी?

हालांकि, विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और अमेरिकी डॉलर की हल्की मजबूती के चलते रुपये की तेजी सीमित रही. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.28 पर खुला और कारोबार के दौरान 90.23 प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ, जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की बढ़त दर्शाता है. एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी रुपया 13 पैसे चढ़कर 90.34 पर बंद हुआ था.

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.85 पर रहा. घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में दबाव देखने को मिला, जहां सेंसेक्स 225.15 अंक गिरकर 83,088.78 अंक और निफ्टी 89.25 अंक फिसलकर 25,553.55 अंक पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.33 प्रतिशत चढ़कर 67.77 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 2,150.51 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

क्या कह रहे एक्सपर्ट?