सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सऊदी हवाई अड्डे पर हूती हमला, एक भारतीय नागरिक भी मारा गया.

सऊदी में 26 लाख भारतीय कार्यरत; लगातार हमले सुरक्षा चिंता बढ़ा रहे.

भारतीय प्रवासी सऊदी से प्रतिवर्ष $7.5-8 अरब भारत भेजते हैं.

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 10 अक्तूबर को सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए, जिसमें 12 लोग मारे गए और 300 घायल हुए. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को भी यानी कि कल भी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल चार पर प्रोजेक्टाइल से हमले किए गए.

10 अक्टूबर, शनिवार को हुए हमले में जिन 13 लोगों की मौत हुई थी, उनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल था. हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी गई कि सऊदी में हूतियों के हमले में जिस भारतीय नागरिक की मौत हुई है, वह है हैदराबाद का रहने वाला है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हमले में जिस भारतीय नागरिक की मौत हुई है, उसके परिवार के तीन और सदस्य जख्मी भी हुए हैं.

सऊदी अरब में भारतीयों की संख्या

सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, जिनकी संख्या 26 लाख बताई जाती है. ऐसे में अगर यहां इसी तरह से लगातार हमले होते रहे, तो यह यहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है. सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अहम योगदान है. खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा समूह यहां रहता है. इन्हीं की बदौलत सऊदी से भारत बड़े पैमाने पर विदेशी धन भी आता है.

सऊदी अरब से कितना पैसा आता है भारत?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवीनतम इनवार्ड रेमिटेंस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, भारत को दुनिया भर से मिलने वाले कुल रेमिटेंस में सऊदी अरब की हिस्सेदारी लगभग 6.7% है. भारत इस वक्त दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस (प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा) प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है.

RBI की डेटा के मुताबिक, भारत को सालाना करीब 110 से 120 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का वैश्विक रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है. इस लिहाज से केवल सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय हर साल लगभग 7.5 अरब से 8 अरब अमेरिकी डॉलर अपने परिवारों और निवेश के लिए भारत भेजते हैं, जो भारतीय मुद्रा में करीब 63,000 करोड़ से 67,000 करोड़ रुपये है. इस रकम से देश के विदेशी भंडार को मजबूती मिलती है, घरेलू उपभोग को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं का आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में किया जाता है. देश से भारी मात्रा में डॉलर बाहर जाने पर उसका चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है. आज अमेरिका और यूएई सहित दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले प्रवासियों की बदौलत ही भारत का CAD GDP के महज 0.8% के आसपास आ गया है.

इससे पता चलता है कि प्रवासियों के भेजे जाने वाले डॉलर से सीधे तौर पर इस घाटे की भरपाई हो रही है. इस क्रम में सऊदी अरब में रहने वाले 26 लाख भारतीय प्रवासियों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता. हालांकि, हाल के वर्षों में ग्लोबल रेमिटेंस में सऊदी अरब की हिस्सेदारी अब घटकर 6.7% रह गई है, जो कभी 10% से ऊपर हुआ करती थी. यह रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है.

ये भी पढ़ें:

LPG के बढ़े दाम, 252 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, अब बांग्लादेश-पाकिस्तान में कितना पहुंचा रेट?