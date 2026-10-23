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हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़े बैंकों ने FD पर बढ़ाया ब्याज, RBI रेट हाइक के बाद फैसला

बड़े बैंकों ने FD पर बढ़ाया ब्याज, RBI रेट हाइक के बाद फैसला

देश के कई बड़े बैंकों ने अपनी 555 दिन और 777 दिन की FD पर ब्याज बढ़ा दिया है. अब इन स्कीम पर 6.80% और 6.75% सालाना ब्याज मिलेगा. आइये दिखाते हैं सभी बैंकों की FD की ब्याज दरें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Oct 2026 09:35 PM (IST)
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RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही करीब चार साल बाद रेपो रेट में बढ़तरी की है. जिसके बाद अब अन्य बैंकों ने भी अपनी FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. हाल ही में इंडियन बैंक ने अपनी दो खास FD स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. तो वहीं अन्य बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है.

इंडियन बैंक की नई दरें 23 अक्टूबर से लागू हो गई हैं. बैंक ने 555 दिन और 777 दिन की FD पर ब्याज दर 0.15% अंक बढ़ाई है. ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7 अक्टूबर को लिए गए फैसले के बाद आया है.

इंडियन बैंक ने FD पर कितना मिलेगा ब्याज?
इंडियन बंक ने अपनी दो एफडी स्कीम की ब्याज दरें बढ़ाई हैं. जिसमें से पहली स्कीम है 555 दिन की Ind Grow FD, जिसकी ब्याज दर 6.65% से बढ़ाकर 6.80% सालाना कर दी गई है.

तो वहीं दूसरी एफडी है 777 दिन की Ind Prosper FD, जिसकी ब्याज दर 6.60% से बढ़ाकर 6.75% सालाना कर दी गई है. इसका मतलब है कि इन दोनों FD स्कीम में अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा.

अन्य बैंकों की ब्याज दरें भी देखें
अक्टूबर में केवल इंडियन बैंक ने ही नहीं बल्कि कई दूसरे बैंकों ने भी FD पर ब्याज दरें बढ़ाई है. इसमें कई बड़े बैंक शामिल हैं, जिसकी FD पर आकर्षक ब्याज दरें मिल रही हैं. अलग-अलग अवधि की जमा पर ब्याज अलग हो सकता है. यहां देखें अन्य बैंकों की ब्याज दरें:

बैंक FD की अवधि सालाना ब्याज (प्रतिशत में)
HDFC बैंक 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने 6.50% 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 2 साल से लेकर 3 साल 6.45% 
एक्सिस बैंक 18 महीने से लेकर 10 साल 6.50%
ICICI बैंक 3 साल 1 दिन से 10 साल तक 6.60%
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) FD की अवधि के अनुसार 3% से 6.50%
कोटक महिंद्रा बैंक FD की अवधि के अनुसार 2.75% से 6.65%

रिपोर्ट के मुताबिक RBI के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद HDFC बैंक और SBI ने अपनी FD की ब्याज दरों में अभी बदलाव नहीं किया था. 

बता दें कि RBI ने 7 अक्टूबर को ही रेपो रेट में 0.25% अंक की बढ़ोतरी की थी. जिसके बाद रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया था. इसके बाद बैंकों की FD पर ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी. जो कि अब धीरे- धीरे कर बढ़ाई जा रही है.

ये भी पढ़ें: गोवा का हवाई सफर सस्ता, सरकार ने ATF पर वैट 15% से घटाकर 7% किया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:35 PM (IST)
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