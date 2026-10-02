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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI पर MDR माफ करेगा ये बैंक, MD-CEO ने कहा- हम विचार कर रहे हैं

UPI पर MDR माफ करेगा ये बैंक, MD-CEO ने कहा- हम विचार कर रहे हैं

यूपीआर एमडीआर लागू होने से पहले इंडियन बैंक अपने 0.28% हिस्से का चार्ज माफ करने की प्लानिंग कर रहा है. जानें 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर कैसे लगेगा और इससे किसे फायदा होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Oct 2026 10:39 AM (IST)
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UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर 15 अक्टूबर 2026 से MDR लागू होने वाला है. अब इस चार्ज को लेकर एक राहत वाली खबर सामने आई है. सरकारी बैंक इंडियन बैंक अपने हिस्से का MDR माफ करने पर विचार कर रहा है.

इंडियन बैंक के MD और CEO बिनोद कुमार ने कहा है कि बैंक MDR माफ करने पर विचार कर सकता है. इसका सीधा फायदा उन कारोबारियों को मिल सकता है, जिन्हें बड़े UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR देना होगा.

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MDR क्या है?

MDR वो चार्ज है जो कुछ डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम में शामिल अलग-अलग कंपनियों और बैंकों को मिलता है.

नए नियमों के तहत 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ पर्सन टू मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा. 75,000 रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर यह चार्ज अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा. वहीं छोटे कारोबारियों के लिए तय जीरो-MDR व्यवस्था जारी रहेगी. 

इंडियन बैंक क्यों माफ कर सकता है 0.28% MDR?

दरअसल, 0.4% के कुल MDR का एक हिस्सा ग्राहक के बैंक को मिलता है. इंडियन बैंक के मामले में इसी हिस्से का करीब 0.28% बैंक को मिलना है.

इंडियन बैंक के MD और CEO बिनोद कुमार ने कहा है कि बैंक इस हिस्से को माफ करने पर विचार कर सकता है. उनका कहना है कि बैंक अभी UPI से सीधे कुछ नहीं कमाता, लेकिन UPI की वजह से बैंक को दूसरे तरीकों से फायदा हुआ है. 

5000 के पेमेंट पर क्या होगा?

जैसे किसी कारोबारी को 5000 रुपए का ऐसा UPI पेमेंट मिलता है जिस पर 0.4% MDR लागू है. 0.4% के हिसाब से कुल MDR होगा 20 रुपए. इस 20 रुपए में 0.28% यानी 14 रुपए का हिस्सा ग्राहक के बैंक को जाना है.

इंडियन बैंक से कितने होते हैं UPI ट्रांजेक्शन?

इंडियन बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती छह महीनों में बैंक ने करीब 32.6 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन किए हैं. इनमें करीब 1.6 करोड़ यानी लगभग 5% ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए से ज्यादा के थे. बैंक के पास 30 सितंबर 2026 तक करीब 21.2 लाख P2M और 8.2 लाख P2PM मर्चेंट थे. 

क्या दूसरे बैंक भी MDR माफ करेंगे?

फिलहाल इंडियन बैंक ने सिर्फ 0.28% वाले अपने हिस्से को माफ करने पर विचार करने की बात कही है. इसे ये फाइनल और पक्का फैसला नहीं है. बैंक के बोर्ड को इस पर अंतिम फैसला लेना होगा. अगर दूसरे बैंक भी इसी तरह अपने हिस्से के MDR को कम या माफ करने का फैसला लेते हैं, तो मर्चेंट्स पर नए UPI चार्ज का असर कम हो सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Indian Bank UPI Payments
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