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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia vs Zimbabwe: जिम्बाब्वे में क्या है रुपए की वैल्यू, जहां टीम इंडिया खेलेगी टी 20 सीरीज, वहां कौनसी करेंसी चलती है?

India vs Zimbabwe: जिम्बाब्वे में क्या है रुपए की वैल्यू, जहां टीम इंडिया खेलेगी टी 20 सीरीज, वहां कौनसी करेंसी चलती है?

India vs Zimbabwe: क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे की करेंसी भारतीय रुपए के मुकाबले कितना मजबूत या कमजोर है? अगर नहीं, तो यहां से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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India vs Zimbabwe: कल जिम्बाब्वे और भारत का क्रिकेट मैच है. इसके लिए देशभर में लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. वैसे तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के बारे में हर किसी को जानकारी होगी लेकिन क्या आप इस देश की करेंसी के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे में कौन सी करेंसी चलती है? क्या आपको जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू पता है? क्या आप जानते हैं कि 100 रुपए का भारतीय नोट ले जाकर आप जिम्बाब्वे में क्या- क्या खरीद सकते हैं? इस तरह के सभी मजेदार सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे.

जिम्बाब्वे में कौनसी करेंसी चलती है?

जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे गोल्ड चलती है, जिसे शॉर्ट में ZIG भी कहते हैं. इसे अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया है. इस देश की आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए यहां बहु-मुद्रा प्रणाली भी है. यानी कि जिम्बाब्वे में अमेरिकी डॉलर में भी लेन- देन किया जाता है.  

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जिम्बाब्वे में क्या है रुपए की वैल्यू?
जिम्बाब्वे के मनी वैल्यू के बारे में बात करनी है तो भारत का एक रुपया जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे गोल्ड में 3.59 रुपए के बराबर है. यानी आप अगर किसी को 1 जिम्बाब्वे गोल्ड देंगे तो वो आपको 3.59 भारतीय रुपया देगा. 

कब- कब है भारत और जिम्बाब्वे का मैच?

तारीख दिन मैच समय जगह
23 जुलाई गुरुवार पहला T20 4:30 PM हरारे स्पोर्ट्स क्लब
25 जुलाई शनिवार दूसरा T20 4:30 PM हरारे स्पोर्ट्स क्लब
26 जुलाई रविवार तीसरा T20 4:30 PM हरारे स्पोर्ट्स क्लब

कब बदला जिम्बाब्वे की करेंसी का नाम?
साल 2009 से जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे डॉलर चलता था, जिसे अप्रैल 2024 में ZWG से बदल दिया गया. बता दें कि जिम्बाब्वे की ये छठी करेंसी है, इसका मतलब है कि पहले भी पांच बार यहां कि करेंसी बदली जा चुकी है. 

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डॉलर से कितना कमजोर है जिम्बाब्वे गोल्ड?

अब जब भारतीय रुपए से भी जिम्बाब्वे गोल्ड कमजोर है तो जरा सोचिए अमेरिकी डॉलर से तो कितना ही कमजोर होगा. 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 26 से 28 ZiG है, यानी अगर आपके पास 1 अमेरिकी डॉलर है तो आप जिम्बाब्वे में 28 जिम्बाब्वे गोल्ड वाला सामान खरीद सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Business News Indian Rupee India Vs Zimbabwe Zimbabwe Currency
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