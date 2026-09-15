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हिंदी न्यूज़बिजनेसIND vs AFG: FanCode App पर चल रहा भारत-अफगानिस्तान T20, एक मैच के लिए देने होंगे इतने रुपए

IND vs AFG: FanCode App पर चल रहा भारत-अफगानिस्तान T20, एक मैच के लिए देने होंगे इतने रुपए

IND vs AFG T20: क्या आपको क्रिकेट देखना पसंद है और आप भारत-अफगानिस्तान के बीच चल रही सीरीज को घर बैठे देखना चाहते हैं तो आप FanCode ऐप पर देख सकते हैं, यहां पर केवल एक मैच देखने के लिए भी पास उपलब्ध है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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हर घर में एक न एक व्यक्ति तो क्रिकेट फैन जरूर होता है, जो एक सिंगल मैच भी मिस करना पसंद नहीं करता है. अगर आप भी क्रिकेट फैन हैं और हर मैच देखना पसंद करते हैं तो आज शाम में होने वाले भारत-अफगानिस्तान T 20  मैच का मजा आप घर बैठे ले सकते हैं.

मैच देखने के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई पास उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप केवल एक या दो मैच देखना चाहते हैं तो आपको पूरे महीने का प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल एक मैच देखने के लिए भी पास खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.

कहां देख सकते हैं ऑनलाइन IND vs AFG मैच?

हर क्रिकेट फैन को पता होगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच T 20 सीरीज का मुकाबला चल रहा है. ये मुकाबला आप Fancode ऐप पर घर बैठे देख सकते हैं. खास बात तो यह है कि अगर किसी को केवल एक मैच ही देखना है तो उसे इस ऐप पर पूरे महीने का पास लेने की जरूरत नहीं है. आप केवल एक मैच देखने के लिए भी पास खरीद सकते हैं. 

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एक मैच का पास कितने का मिलेगा?

Fancode पर भारत और अफगानिस्तान का मैच पास केवल 49 रुपये में उपलब्ध है. यानी अगर आपको सिर्फ एक मैच देखना है तो आपको 49 रुपये का पास खरीदना होगा. अगर आपको केवल एक मुकाबला नहीं, बल्कि पूरी सीरीज देखनी है तो आप Tour Pass खरीद सकते हैं ये पास आप Fancode ऐप पर 79 रुपये में खरीद सकते हैं. ये टूर पास खास भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रहे टी 20 मैच के लिए ही है. 

मंथली पास भी खरीद सकते हैं आप

अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आप Monthly और  Yearly पास खरीद सकते हैं. Monthly पास आप Fancode ऐप पर 129 रुपये में खरीद सकते हैं और  Yearly पास के लिए आपको 999 रुपये देने होंगे. जानने वाली बात तो यह है कि अगर कोई पहली बार Fancode ऐप से मैच पास खरीद रहा है तो उसे 10 प्रतिशत तक की छूट भी मिल सकती है. 

आज खेला जाएगा दूसरा मैच

भारत और अफगानिस्तान टी 20- सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला गया था और आज यानी 15 सितंबर को टी 20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 बजकर 30 मिनट से खेला जाएगा और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर 2026 को खेला जाने वाला है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Sep 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Business News Afghanistan T20 Match INDIA IND VS AFG
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