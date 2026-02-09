हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइंडिया-यूएस इंटरिम ट्रेड डील से रुपये ने बदली ‘चाल’, खोई बढ़त हासिल, डॉलर को मारी जबरदस्त पटखनी

इंडिया-यूएस इंटरिम ट्रेड डील से रुपये ने बदली ‘चाल’, खोई बढ़त हासिल, डॉलर को मारी जबरदस्त पटखनी

Indian Currency: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 415.97 अंक चढ़कर 83,996.37 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 126.05 अंक की बढ़त के साथ 25,819.75 अंक पर कारोबार करता दिखा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 09 Feb 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Rupee vs Dollar: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होने के बाद बनी सकारात्मक बाजार धारणा के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 भारतीय रुपया पैसे मजबूत होकर 90.44 के स्तर पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा (Forex Traders) कारोबारियों का कहना है कि भारतीय रुपये की शुरुआत भले ही कमजोर रही, लेकिन जल्द ही उसने अपनी शुरुआती गिरावट की भरपाई कर ली और सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करने लगा.

शनिवार को भारत और अमेरिका ने अंतरिम ट्रेड डील के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की घोषणा की थी, जिसके तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती करेंगे. इस खबर से निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूती मिली, जिसका सीधा असर रुपये पर देखने को मिला.

रुपये में शानदार तेजी

डॉलर इंडेक्स में नरमी और घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती ने भी रुपये को समर्थन दिया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 90.66 पर खुला और कारोबार के दौरान 90.44 तक चढ़ गया, जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की बढ़त को दर्शाता है. गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को रुपया 31 पैसे टूटकर 90.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.58 पर आ गया.

शेयर बाजार में उछाल

घरेलू शेयर बाजारों में भी सोमवार सुबह सकारात्मक माहौल देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 415.97 अंक चढ़कर 83,996.37 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 126.05 अंक की बढ़त के साथ 25,819.75 अंक पर कारोबार करता दिखा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही और ब्रेंट क्रूड 0.94 प्रतिशत गिरकर 67.41 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भी रुपये को राहत मिली.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 1,950.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिसने बाजार में भरोसा और मजबूत किया.

ये भी पढ़ें: बाजार में धमाल मचाने आया AI से जुड़ी कंपनी का IPO, पैसा लगाने से पहले फटाफट चेक करें GMP

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 09 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Rupee US Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
बॉलीवुड
सोनम कपूर ने अपनी गोदभराई सेरेमनी की Inside तस्वीरें की शेयर, फूलो की डेकोरेशन से पूजा तक की दिखाई झलक
फूलो की डेकोरेशन से पूजा तक, सोनम कपूर ने अपनी गोदभराई सेरेमनी की दिखाई इनसाइड झलक
नौकरी
DRDO में निकली डिप्लोमा-डिग्री वालों के लिए वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DRDO में निकली डिप्लोमा-डिग्री वालों के लिए वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
कौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड
कौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड
हेल्थ
Gut Health: सुबह-सुबह उठकर कर लिया ये काम तो पेट हो जाएगा एकदम साफ, दिनभर रहेंगे फ्रेश
सुबह-सुबह उठकर कर लिया ये काम तो पेट हो जाएगा एकदम साफ, दिनभर रहेंगे फ्रेश
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget