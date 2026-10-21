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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या खाड़ी देशों से रूकने वाली है सप्लाई? भारत में तेल भंडार की युद्ध स्तर पर समीक्षा

क्या खाड़ी देशों से रूकने वाली है सप्लाई? भारत में तेल भंडार की युद्ध स्तर पर समीक्षा

यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के अरामको और शायबाह ऑयल फील्ड पर किए हमलों के बाद भारत अलर्ट है और युद्ध स्तर पर अपने रणनीतिक तेल भंडार की समीक्षा भी शुरू कर दी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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  • यमन हमले बाद भारत ने रणनीतिक तेल भंडार समीक्षा की.
  • सरकारी तेल भंडार 9.5 दिन, जो मानक से कम.
  • अबू धाबी संग समझौता आपातकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करता है.

सऊदी अरब के अरामको और शायबाह ऑयल फील्ड पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा हाल ही में हमले किए गए. इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. इन सबके बीच अब भारत के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व या  रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल विदेशों से मंगाता है. इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात किया जाता है इसलिए यहां पैदा हुआ सैन्य तनाव से भारत के लिए बड़े खतरे की बात है.

ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हूतियों के हमले पर सऊदी ने पलटवार किया, तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ जाएगा. पहले से ही अमेरिका और ईरान में जंग को लेकर माहौल बिगड़ा हुआ है. तनाव बढ़ने की स्थिति में तेल की सप्लाई में रूकावट तक आ सकती है. यही वजह है कि भारत युद्ध स्तर पर अपने रणनीतिक तेल भंडार की समीक्षा कर रहा है.

भारत के पास अभी कितने दिनों का बचा है तेल?

भारत के 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व' (SPR) को मैनेज करने का काम 'इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड' करता है. इसमें जमीन के नीचे बनाए गए चट्टानी गुफाओं में बड़े पैमाने पर ऑयल स्टोर करके रखे गए हैं, जिन्हें सामान्य दिनों में नहीं छुआ जाता है.

विशाखापत्तनम (1.33 मिलियन टन), मंगलुरु (1.5 मिलियन टन) और पादुर (2.5 मिलियन टन) में ये तेल भंडार हैं. इनकी टोटल कैपेसिटी 5.33 मिलियन टन (MMT) है. इन्हें 2015 से 2018 के बीच चालू किया गया था. सरकार का यह आपातकालीन कोटा 9.5 दिनों के राष्ट्रीय खपत के लिए पर्याप्त है. 

हालांकि, इसके अलावा भी भारत के पास कमर्शियली लगभग 64.5 दिनों का स्टॉक भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल देश की सरकारी तेल कंपनियां (जैसे IOCL, BPCL, HPCL) अपने रोजमर्रा के कारोबार के लिए करती है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के वैश्विक नियमों के अनुसार, किसी भी बड़े देश के पास अपना रणनीतिक भंडार (SPR) ही कम से कम 90 दिनों का होना चाहिए.

भारत का सरकारी रिजर्व (9.5 दिन) इस अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत कम है. अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबे समय तक खींचता है, तो तेल कंपनियों का 64.5 दिनों का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगेगा क्योंकि सप्लाई सीमित होगी. यही वजह है कि सरकार युद्ध स्तर पर समीक्षा कर रही है ताकि अपने सरकारी तेल भंडार को ही 9.5 दिनों से बढ़ाकर आगे ले जाया जा सके. 

अबू धाबी के साथ भारत का समझौता

2017 के एक समझौते के तहत UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने अपने खर्च पर मंगलुरु की चट्टानी गुफाओं में 5.86 मिलियन बैरल कच्चा तेल (क्रूड) लाकर स्टोर किया.  इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि इस तेल का एक हिस्सा कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा हमेशा आपातकालीन रिजर्व के रूप में लॉक रहेगा. हालांकि, अगर पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और ग्लोबल ऑयल की सप्लाई में रूकावट आती है, तो इस पूरे कच्चे तेल पर पहला और अंतिम अधिकार केवल भारत सरकार का होगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Crude Oil India's Oil Reserve
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