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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़ी, शहरी इलाकों में 9.2% पर पहुंची दर

देश में महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़ी, शहरी इलाकों में 9.2% पर पहुंची दर

सितंबर साल 2026 में महिलाओं की बेरोजगारी का दर बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई है. शहरी महिलाओं में यह 9.2 प्रतिशत बताई जा रही है. देश की कुल बेरोजगारी दर स्थिर रही, लेकिन रोजगार के अवसरों पर दबाव बना रहा.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 16 Oct 2026 09:38 AM (IST)
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भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर सितंबर के आंकड़ों में कुछ चिंताजनक संकेत सामने आए हैं. खासतौर पर महिलाओं के लिए नौकरी पाने की चुनौती बढ़ती दिखाई दी है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के मुताबिक, सितंबर में देश की कुल बेरोजगारी दर 5 फीसदी पर स्थिर रही, लेकिन महिलाओं और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का दबाव बढ़ा है.

सितंबर साल 2026 में महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2 फीसदी हो गई, जो अगस्त में 5.1 फीसदी थी. हालांकि, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 3.9 फीसदी पर बनी रही है. इसके विपरीत, शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर अगस्त के 8.9 फीसदी से बढ़कर सितंबर में 9.2 फीसदी पहुंच गई. ये आंकड़े बताते हैं कि शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती है.

रोजगार में भागीदारी के आंकड़ों में क्या बदलाव आया?

देश में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सितंबर में 55.5 फीसदी रही, जबकि अगस्त में यह 55.6 फीसदी थी. यह दर बताती है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र की आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 50.4 फीसदी से बढ़कर 50.7 फीसदी हुआ, जबकि शहरी क्षेत्रों में 58.2 फीसदी से घटकर 58 फीसदी पर आ गया.

काम करने वाले लोगों के अनुपात में भी गिरावट

कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) अगस्त के 52.8 फीसदी से थोड़ा घटकर सितंबर में 52.7 फीसदी रह गया. यह अनुपात आबादी में काम करने वाले लोगों की हिस्सेदारी को दर्शाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 55.8 फीसदी से गिरकर 55.5 फीसदी हुआ, जबकि शहरी क्षेत्रों में 47 फीसदी से बढ़कर 47.2 फीसदी दर्ज किया गया.

शहरों में पुरुषों की स्थिति में मामूली सुधार

बेरोजगारी के आंकड़ों में पुरुषों की स्थिति महिलाओं से कुछ अलग नजर आई है. सितंबर में पुरुषों की कुल बेरोजगारी दर 4.9 फीसदी पर स्थिर रही. शहरी पुरुषों में यह दर अगस्त के 6.1 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गई. वहीं, ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर 4.3 फीसदी से बढ़कर 4.4 फीसदी दर्ज की गई. इससे स्पष्ट है कि रोजगार की स्थिति में बदलाव सभी वर्गों और क्षेत्रों में एक जैसा नहीं है.

क्या संकेत देते हैं ये आंकड़े?

सितंबर के रोजगार आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी की कुल दर स्थिर रहने के बावजूद महिलाओं, विशेषकर शहरी महिलाओं के सामने रोजगार से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं. नौकरी के अवसर, कौशल और कामकाजी महिलाओं की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाना जरूरी है. आने वाले महीनों में रोजगार के आंकड़ों पर नजर रहेगी, ताकि यह समझा जा सके कि श्रम बाजार में सुधार की रफ्तार कैसी रहती है.

यह भी पढ़ें- रिलायंस पावर के शेयरों में भारी गिरावट, 5% गिरे, निवेशकों में मचा हड़कंप

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Women Unemployment India Unemployment Rate
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