गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल को 654 मेगावाट बिजली भेजेगा भारत, हर दिन 18 घंटे रोशन रहेंगे पड़ोसी के घर

नेपाल को 654 मेगावाट बिजली भेजेगा भारत, हर दिन 18 घंटे रोशन रहेंगे पड़ोसी के घर

भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल को बाढ़ के बाद आए बिजली संकट के समय में 18 घंटे बिजली भेजेगा. नेपाल में आई बाढ़ की वजह से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिजली आपूर्ति सितंबर 2026 से दिसंबर 2026 तक होगी।

देश हो या विदेश बिजली-पानी के बिना रहना मुश्किल है. लेकिन अगर किसी कारणवश कोई देश बिजली की कमी से जूझ रहा हो, तो ऐसे ही समय में पड़ोसी देश मदद के लिए आगे आते हैं और ऐसा ही कुछ भारत ने भी किया है.

इस बीच भारत ने नेपाल को बिजली सप्लाई करने की दिशा में अहम कदम उठाया है. हाल ही में नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने सभी को हिलाकर रख दिया. बाढ़ में मकान से लेकर गाड़ी तक को नुकसान पहुंचा. नेपाल में इसका गहरा असर वहां कि बिजली उत्पादन क्षमता पर भी पड़ा है, जिसके बाद अब भारत नेपाल को अतिरिक्त बिजली सप्लाई करेगा.

नेपाल को बिजली जरूरत क्यों पड़ी?

दरअसल, भीषण बाढ़ के कारण नेपाल के कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसकी वजह से नेपाल में बिजली उत्पादन क्षमता पर असर देखने को मिला. लेकिन नेपाल के इतने मुश्किल भरे समय में भारत मदद के लिए आगे आया. 

भारत नेपाल को भेजेगा बिजली

बता दें कि भारत ने नेपाल को बिजली की अतिरिक्त सप्लाई देने का फैसला किया है. बिजली दो ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए ही नेपाल पहुंचेगी. इनमें शामिल है...

  • टनकपुर-महेंद्रनगर 132 KV सिंगल-सर्किट लाइन से अधिकतम 54 MW
  • मुजफ्फरपुर-ढलकेबार 400  KV डबल-सर्किट लाइन से अधिकतम 600 MW

बिजली मंत्रालय ने दी मंजूरी

सबसे जरूरी बात तो यह है कि बिजली मंत्रालय ने नेपाल बिजली एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी दे है. इससे नेपाल की बिजली जरूरत काफी हद तक पूरी हो सकती है.

कब से कब तक की जाएगी बिजली सप्लाई

अब जब भारत ने नेपाल को 654 MW तक की बिजली एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है. ये बिजली 13 सितंबर 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक सप्लाई की जाएगी. हर दिन 18 घंटे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को 654 MW तक की बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी. 

बप्पा के दरबार में अडानी परिवार, प्रणव और करण ने किए 'चिंचपोकली च्या चिंतामणी' के दर्शन

भारत ने इस पड़ोसी देश की भी मदद की 

अभी कुछ समय पहले भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी बिजली संकट से जूझ रहा था. इस दौरान बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त डीजल सप्लाई की मदद मांगी थी. हालांकि, भारत लंबे समय से ही बांग्लादेश को बिजली देता है, लेकिन बिजली संकट के दौरान भारत ने बिजली और ईंधन की आपूर्ति जारी रखी, ताकि वहां पर बिजली संकट से राहत मिले.  

क्यों भारतीय कारोबारियों की पहली पसंद है ग्वांगझू? दिल्ली से डायरेक्ट भरें उड़ान

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 14 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Business News INDIA NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बप्पा के दरबार में अडानी परिवार, प्रणव और करण ने किए 'चिंचपोकली च्या चिंतामणी' के दर्शन
बप्पा के दरबार में अडानी परिवार, प्रणव और करण ने किए 'चिंचपोकली च्या चिंतामणी' के दर्शन
बिजनेस
8th Pay Commission: साल में 4 बार बढ़े DA और 25% पर हो बेसिक में मर्जर
8th Pay Commission: साल में 4 बार बढ़े DA और 25% पर हो बेसिक में मर्जर
बिजनेस
क्यों भारतीय कारोबारियों की पहली पसंद है ग्वांगझू? दिल्ली से डायरेक्ट भरें उड़ान
क्यों भारतीय कारोबारियों की पहली पसंद है ग्वांगझू? दिल्ली से डायरेक्ट भरें उड़ान
बिजनेस
सिर्फ 7 दिन का बचा तेल! सऊदी की वजह से पेट्रोल-डीजल की बढ़ेंगी रिकॉर्ड कीमतें?
सिर्फ 7 दिन का बचा तेल! सऊदी की वजह से पेट्रोल-डीजल की बढ़ेंगी रिकॉर्ड कीमतें?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: Salman Khan ने Qazi Touqeer को कहा ‘Rockstar’, Aman Gandhi को Reality Check
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
इंडिया
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि है कि...'
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
एग्रीकल्चर
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
Home Tips
Floor Tile Care: फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget