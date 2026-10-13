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हिंदी न्यूज़बिजनेसग्लोबल इकोनॉमी में बजेगा भारत का डंका, IMF ने FY27 में 7% ग्रोथ का लगाया अनुमान

ग्लोबल इकोनॉमी में बजेगा भारत का डंका, IMF ने FY27 में 7% ग्रोथ का लगाया अनुमान

IMF ने भारत के लिए FY27 में ग्रोथ के अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है और FY28 के लिए भी अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है. इसमा मतलब भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 13 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने  2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया है. इसके लिए घरेलू मांग और मजबूत सर्विस एक्टिविटी का हवाला दिया गया. दरअसल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने  2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया है. इसके लिए घरेलू मांग और मजबूत सर्विस एक्टिविटी का हवाला दिया गया.

दुनिया में लहराया भारत का परचम

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को जारी अपनी लेटेस्ट 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में IMF ने कारोबारी साल 2028 के लिए भी ग्रोथ का अनुमान 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया है. IMF का कहना है कि मजबूत सर्विस सेक्टर और घरेलू मांग के दम पर भारत की इकोनॉमी उम्मीद से तेज दौड़ रही है. IMF का कहना है कि भारत की इस तरक्की की वजह कोई बाहरी कारक नहीं, बल्कि उसकी खुद की डेमोग्राफिक स्थिति है. जिस तरह से घरेलू बाजार में मांग बढ़ रही और लगातार स्ट्रक्चरल सुधार हो रहे हैं, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है.

 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

2028 तक कम होगी भारत की गरीबी! वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
IMF GDP Growth INDIA
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