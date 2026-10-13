ग्लोबल इकोनॉमी में बजेगा भारत का डंका, IMF ने FY27 में 7% ग्रोथ का लगाया अनुमान

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया है. इसके लिए घरेलू मांग और मजबूत सर्विस एक्टिविटी का हवाला दिया गया. दरअसल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया है. इसके लिए घरेलू मांग और मजबूत सर्विस एक्टिविटी का हवाला दिया गया.

दुनिया में लहराया भारत का परचम

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को जारी अपनी लेटेस्ट 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में IMF ने कारोबारी साल 2028 के लिए भी ग्रोथ का अनुमान 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया है. IMF का कहना है कि मजबूत सर्विस सेक्टर और घरेलू मांग के दम पर भारत की इकोनॉमी उम्मीद से तेज दौड़ रही है. IMF का कहना है कि भारत की इस तरक्की की वजह कोई बाहरी कारक नहीं, बल्कि उसकी खुद की डेमोग्राफिक स्थिति है. जिस तरह से घरेलू बाजार में मांग बढ़ रही और लगातार स्ट्रक्चरल सुधार हो रहे हैं, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है.

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