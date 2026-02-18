हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबढ़ रही दो दोस्तों के बीच दूरी... ट्रंप के दबाव से रूस से भारत का आयात 40 परसेंट तक गिरा

बढ़ रही दो दोस्तों के बीच दूरी... ट्रंप के दबाव से रूस से भारत का आयात 40 परसेंट तक गिरा

Trade between India and Russia: अमेरिका के लगातार दबाव का ही असर है किरूस से होने वाले भारत के आयात में 40.48 परसेंट की गिरावट आई है. खासतौर पर क्रूड ऑयल की सप्लाई में भारी कमी आई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Feb 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Trade between India and Russia: भारत और रूस के बीच कारोबार पर अमेरिकी दबाव का असर अब साफ-साफ देखा जा सकता है. हाल ही में जारी एक ट्रेड डेटा से यह बात सामने निकलकर आई है कि जनवरी 2026 के लिए रूस से होने वाले भारत के आयात में 40.48 परसेंट की गिरावट आई है.

जहां एक साल पहले भारत ने रूस से 4.81 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया था, वहीं अब यह घटकर महज 2.86 बिलियन डॉलर पर सिमट कर रह गया है. रूस से आयात में यह कमी अमेरिका के लगातार दबाव, भारी-भरकम टैरिफ और अब वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई का मिला-जुला नतीजा है. 

पीक से लुढ़का क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट

भारत बड़े पैमाने पर रूस से क्रूड ऑयल मंगाता था. यह रूस से भारत के टोटल इम्पोर्ट का लगभग 80 परसेंट होता था. 2023 से 2025 तक यानी कि बीते तीन सालों में भारत ने रूस से डिस्काउंट पर ढेर सारा क्रूड खरीदा. यह इतना ज्यादा था कि भारत के टोटल क्रूड इम्पोर्ट में अकेले रूस की हिस्सेदारी 35 परसेंट तक पहुंच गई थी.

अप्रैल 2025 में भारत ने रूस से 4.73 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा. वहीं, जनवरी के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान रूस का क्रूड इम्पोर्ट लगभग 2.3 बिलियन डॉलर रहा, जो कि इसके पीक से काफी कम है. बेशक भारत रूस से तेल के अलावा कोयला, कोक, फर्टिलाइजर, लोहा, दालें और कीमती पत्थर मंगाता रहता है, लेकिन ये एनर्जी सेक्टर में आई भारी गिरावट की भरपाई के लिए काफी नहीं हैं.

क्यों भारत का रूस से घटा आयात? 

रूस से आयात में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. इसके तहत, भारत पर पहले लगाए गए 50 परसेंट टैरिफ घटाकर सीधे 18 परसेंट कर दिया गया. इस ट्रेड डील के तहत, अमेरिका ने उस 25 परसेंट टैरिफ को भी हटा दिया, जो रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत पर पेनाल्टी के तौर पर लगाई गई थी. बदले ने भारत ने अगले पांच सालों में अमेरिका से ऊर्जा और तकनीक का आयात बढ़ाने पर सहमति जताई. दोनों देशों ने आपसी कारोबार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा. 

भारत ने किया वेनेजुएला का रूख 

भारत की बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल की सप्लाई धीरे-धीरे कम कर रही हैं. सालाना 68 मिलियन टन से ज्यादा की बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी चलाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 9 जनवरी को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहले ही यह कह दिया था कि जनवरी में रूस से जीरो क्रूड डिलीवरी की उम्मीद है.

जानकारों का कहना है कि जैसे-जैसे रिफाइनर वेनेजुएला के क्रूड की तरफ बढ़ेंगे, रूस के इंपोर्ट में और तेज गिरावट आएगी. 2012-13 में भारत वेनेजुएला के तेल का एक बड़ा खरीदार था. इस दरमियान भारत ने वेनेजुएला से 14.10 बिलियन डॉलर का क्रूड इंपोर्ट किया. 2021-22 तक जियोपॉलिटिकल अस्थिरता और पाबंदियों के चलते इम्पोर्ट में रूकावट आई. 31 जनवरी, 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर क्रूड की खरीद का ऐलान किया. ऐसे में रूस से तेल की सप्लाई में और गिरावट आने की संभावनाएं तेज दिख रही हैं.

ये भी पढ़ें:

8th Pay Commission: न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा

Published at : 18 Feb 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
America Crude Oil Russia INDIA Russia-India Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बढ़ रही दो दोस्तों के बीच दूरी... ट्रंप के दबाव से रूस से भारत का आयात 40 परसेंट तक गिरा
बढ़ रही दो दोस्तों के बीच दूरी... ट्रंप के दबाव से रूस से भारत का आयात 40 परसेंट तक गिरा
बिजनेस
Dollar vs Rupee: क्रूड ऑयल में गिरावट और यूएस करेंसी में मजबूती के बीच रुपया बना ‘दबंग’, डॉलर को बताई औकात
क्रूड ऑयल में गिरावट और यूएस करेंसी में मजबूती के बीच रुपया बना ‘दबंग’, डॉलर को बताई औकात
बिजनेस
8th Pay Commission: न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा
न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा
बिजनेस
Gold Silver Price Today: शादी सीजन में राहत की खबर! सोने-चांदी के दाम हुए कम, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट
शादी सीजन में राहत की खबर! सोने-चांदी के दाम हुए कम, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget