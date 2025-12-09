राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकी से फिर सहम गया भारतीय बाजार, लुढ़के इन कंपनियों के शेयर
India Rice Stocks Fall: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह का दूसरा कारोबारी दिन मंगलवार, 9 दिसंबर भारतीय चावल कंपनियों के लिए बहुत बुरा रहा है. शुरुआती कारोबार में चावल कंपनियों के शेयर 10 प्रतिशत तक टूट गए है. राईस स्टॉक्स में आई इस गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का नया बयान है.
जिसमें उन्होंने कहा है कि, एग्री प्रोडक्ट्स के आयात पर नया टैरिफ लगा सकते हैं. इस बयान का असर चावल कंपनियों के शेयरों पर पड़ा और वे लाल निशान पर ट्रेड करने लगे.
शेयर मार्केट में प्रमुख चावल कंपनियों का हाल
मंगलवार के कारोबारी दिन केआरबीएल, एलटी फूड्स और जीआरएम चावल कंपनियों के शेयर 10 फीसदी तक टूट गए. साथ ही कोहिनूर फूड्स के शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और कंपनी शेयर 10 फीसदी तक फिसल गए.
वहीं, चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयरों में 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. कुल मिलाकर ट्रंप के इस बयान से भारतीय चावल कंपनियों के शेयर लाल हो गए.
ट्रंप का बयान
राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि, वे एग्री प्रोडक्ट्स पर नया टैरिफ लगा सकते हैं. उन्होंने, भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आयात होने वाले फर्टिलाइजर को लेकर कहा कि, ये आयात अमेरिकी किसानों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं.
इन सस्ते प्रोडक्ट्स के चलते अमेरिकी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं. ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान करने के बाद यह बात कही. राष्ट्रपति ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, अमेरिकी किसान चावल की गिरती कीमतों से परेशान हैं. वे अमेरिका में डंपिंग का ध्यान रखेंगे. भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से आयातित चावल अमेरिकी किसानों की उपज की कीमतों को प्रभावित कर रहा है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
