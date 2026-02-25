हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में बढ़ रहा कर्ज का बोझ, 162 लाख करोड़ पहुंचा रिटेल लोन पोर्टफोलियो; आंकड़ों से समझें इसकी बढ़ती कहानी

देश में बढ़ रहा कर्ज का बोझ, 162 लाख करोड़ पहुंचा रिटेल लोन पोर्टफोलियो; आंकड़ों से समझें इसकी बढ़ती कहानी

भारतीय लोगों के बीच कर्ज लेने का चलन लगातार बढ़ता नजर आ रहा हैं. हालिया आंकड़े इसकी कहानी बयां करते हैं. दिसंबर तिमाही में देश के रिटेल लोन में 18 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Retail Loan Growth India: भारतीय लोगों के बीच कर्ज लेने का चलन लगातार बढ़ता नजर आ रहा हैं. हालिया आंकड़े इसकी कहानी बयां करते हैं. दिसंबर तिमाही में देश के रिटेल लोन में 18 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जिसमें सबसे बड़ा योगदान होम लोन का रहा और इसमें 10 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ. 

वहीं गोल्ड लोन की मांग में भी तेज बनी रही. ये ट्रेंड बताता है कि अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग पहले से ज्यादा कर्ज पर निर्भर हो रहे हैं. आइए आंकड़ों से समझते हैं, इस पूरे गणित को.....

रिटेल लोन पोर्टफोलियो 162 लाख करोड़ 

दिसंबर तिमाही 2025 में व्यक्तिगत कर्ज की रफ्तार में मजबूत देखने को मिली है. टीवी 9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल आउटस्टैंडिंग रिटेल लोन 18.1 फीसदी बढ़कर 162 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. महंगाई, त्योहारों के दौरान खर्च और जीएसटी बदलाव के कारण सोने के बदले मिलने वाले कर्ज में भी तेजी दर्ज की गई है. 

CRIF High Mark के आंकड़ों के अनुसार, होम लोन 10.5 फीसदी बढ़कर 43 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है. जबकि गोल्ड लोन में 44.1 फीसदी की तेज ग्रोथ के साथ यह 16.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है.

वहीं पर्सनल लोन सेगमेंट भी पीछे नहीं रहा और आउटस्टैंडिंग लोन 11.6 फीसदी बढ़कर 15.9 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गई. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि, देश में लोगों पर कर्ज बढ़ रहा है.

होम लोन सेगमेंट में एक्टिव खातों की संख्या बढ़ी

होम लोन से जुड़े ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि इस सेगमेंट में ग्राहकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. CIC डेटा के अनुसार एक्टिव होम लोन की संख्या में करीब 3.3 लाख का इजाफा हुआ. जिससे औसत टिकट साइज बढ़ने का भी अंदाजा मिलता है. 

आउटस्टैंडिंग लोन क्या होता है?

आउटस्टैंडिंग लोन उस कुल रकम को कहा जाता है, जो आपने बैंक या किसी वित्तीय संस्था से कर्ज के रूप में ली है. जिसमें से कुछ हिस्सा अभी तक चुकाना बाकी है. इसमें बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर जमा हुआ ब्याज और बैंक द्वारा लगाए गए अलग-अलग शुल्क शामिल होते हैं.

आसान शब्दों में समझें तो यह वह धनराशि हैं जो आपके एक निश्चित समय में अपने लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्था को लौटानी है. 

यह भी पढ़ें: Stocks to Watch on 25 February: बाजार गिरा, लेकिन खबरों में ये स्टॉक; ट्रेडिंग डे में दिख सकती है हलचल

Published at : 25 Feb 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Retail Loan Growth India India Retail Loan Data December Quarter 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
देश में बढ़ रहा कर्ज का बोझ, 162 लाख करोड़ पहुंचा रिटेल लोन पोर्टफोलियो; आंकड़ों से समझें इसकी बढ़ती कहानी
देश में बढ़ रहा कर्ज का बोझ, 162 लाख करोड़ पहुंचा रिटेल लोन पोर्टफोलियो; आंकड़ों से समझें इसकी बढ़ती कहानी
बिजनेस
Stocks to Watch on 25 February: बाजार गिरा, लेकिन खबरों में ये स्टॉक; ट्रेडिंग डे में दिख सकती है हलचल
बाजार गिरा, लेकिन खबरों में ये स्टॉक; ट्रेडिंग डे में दिख सकती है हलचल
बिजनेस
इस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरेज फर्म Jefferies को भरोसा, कहा- मालामाल कर देगा शेयर, 78% तक उछाल
इस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरेज फर्म Jefferies को भरोसा, कहा- मालामाल कर देगा शेयर, 78% तक उछाल
बिजनेस
अभी खत्म नहीं हुआ ट्रंप टैरिफ का पूरा गेम! जानें US कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है खास प्लान
अभी खत्म नहीं हुआ ट्रंप टैरिफ का पूरा गेम! जानें US कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है खास प्लान
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूटिलिटी
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
ट्रेंडिंग
Video: स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें
स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget