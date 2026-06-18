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हिंदी न्यूज़बिजनेसऑनलाइन कौन करता है ज्यादा शॉपिंग, महलिाएं या पुरुष? नई रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

ऑनलाइन कौन करता है ज्यादा शॉपिंग, महलिाएं या पुरुष? नई रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Online Shopping India: रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में 18-24 साल के युवा रोजाना 120 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा है.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 18 Jun 2026 07:41 PM (IST)
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Shopping News: भारत में ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी भारत में युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से काफी ज्यादा है.

VTION और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, 18-24 साल के युवा रोजाना 120 मिनट से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं. यह सभी आयु वर्गों के औसत 97.9 मिनट प्रति दिन से काफी अधिक है.

महिलाओं की ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा दिलचस्पी

रिपोर्ट में सामने आया है कि महिलाएं ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफार्मों पर पुरुषों की तुलना में अधिक समय बिताती हैं. 18-24 साल आयु वर्ग में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले 47% अधिक दर्ज की गई है.

रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं की सहभागिता का स्तर समान है. महानगरों में 25-34 आयु वर्ग की महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर रोजाना औसतन 35.2 मिनट बिताती हैं, पुरुषों का औसत समय 24.8 मिनट है. यानी इस वर्ग में भी महिलाओं की भागीदारी 42% ज्यादा है.

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रिपोर्ट के अनुसार, ब्लिंकइट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 57% यूजर महिलाएं हैं. वहीं मीशो पर 61% और मिंत्रा पर 54% महिला उपयोगकर्ता हैं. इससे यह साफ है कि ऑनलाइन खरीदारी में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है.

सोशल मीडिया पर युवाओं का दबदबा

रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 18-24 साल के युवा कर रहे हैं. इस वर्ग के यूजर्स न सिर्फ इसपे ज्यादा समय बिताते हैं, बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता भी बड़ी वजह हैं.

दूसरी ओर, 35 साल और उससे अधिक उम्र के लोग मनोरंजन से जुड़े प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय हैं. यह वर्ग औसतन 77.2 मिनट प्रतिदिन मनोरंजन सामग्री देखने में खर्च करता है.

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AI और लोन ऐप्स की भी बढ़ी लोकप्रियता

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मैसेजिंग ऐप्स पर लोग रोजाना औसतन 58.6 मिनट बिताते हैं. इसके अलावा लोन और क्रेडिट ऐप्स जैसे खास सेगमेंट में मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे तेज वृद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लिकेशनों में देखने को मिली, जहां यूजर्स की संख्या में 100% से अधिक की वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं.

Published at : 18 Jun 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Online Shopping Digital India Report E-Commerce Trends
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