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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना वेतन के काम कराने में भारत दुनिया में सबसे आगे, Unpaid वर्क पर सामने आई रिपोर्ट

बिना वेतन के काम कराने में भारत दुनिया में सबसे आगे, Unpaid वर्क पर सामने आई रिपोर्ट

भारत में कर्मचारी या लेबर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि हाल ही में आी ADP की एक रिपोर्ट कह रही है. जिसमें 24% लोग हफ्ते में 16 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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भारत में अक्सर लेबर वर्क को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स सामने आती हैं. इनके भत्ते को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं. अब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में भारत ही ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अनपेड वर्क करवाया जाता है. 

दरअसल ये बात हाल ही में सामने आई ADP की रिसर्च रिपोर्ट के जरिए पता चली है. People at Work 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सबसे ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो हर हफ्ते अपने काम के तय घंटों से ज्यादा काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई मेहनताना भी नहीं मिलता है.

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भारत लिस्ट में सबसे आगे
ये सर्वे साल 2025 में किया गया था, जिसमें 36 देशों के 39 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 24% कर्मचारी हर हफ्ते 16 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता है. इसके अलावा 40% कर्मचारी हर हफ्ते 6 से 15 घंटे तक बिना पेमेंट के काम करते हैं. जिससे पता चलता है कि सर्वे में शामिल करीब दो-तिहाई भारतीय कर्मचारी हर हफ्ते में कम से कम 6 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं वो भी बिना किसी वेतन के.

इन देशों का भी लिस्ट में नाम
इस लिस्ट में 16 घंटे या उससे ज्यादा बिना वेतन काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भारत सबसे आगे है. तुर्की 23% के साथ दूसरे और ऑस्ट्रिया 21% के साथ तीसरे नंबर पर है. अमेरिका में ये आंकड़ा 20% था. वहीं चेक रिपब्लिक में केवल 4% कर्मचारियों ने 16 घंटे या उससे ज्यादा बिना वेतन काम करने की बात कही. चीन, ताइवान और जापान में ये आंकड़ा करीब 6% रहा.

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दुनियाभर में स्थित है बेहतर
बता दें कि दुनियाभर में स्थिति भारत के मुकाबले बेहतर है. ग्लोबल लेवल पर 62% कर्मचारी हफ्ते में 5 घंटे या उससे कम बिना भुगतान वाला काम करते हैं. वहीं 26% कर्मचारी 6 से 15 घंटे और 12% कर्मचारी 16 घंटे या उससे ज्यादा बिना वेतन काम करते हैं. ADP के अनुसार, बिना वेतन वाले काम में लंच ब्रेक के दौरान काम करना या ऑफिस का समय खत्म होने के बाद भी काम करते रहना शामिल है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 04 Sep 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Unpaid Work ADP Report
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