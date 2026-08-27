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हिंदी न्यूज़बिजनेसपलट गई बाजी, पेट्रोल का बड़ा सप्लायर बना भारत, सऊदी-UAE को पछाड़ा

पलट गई बाजी, पेट्रोल का बड़ा सप्लायर बना भारत, सऊदी-UAE को पछाड़ा

भारत जहां कुछ समय पहले ही पेट्रोल- डीजल की किल्लत से गुजर रहा था, वहीं अब केन्या के लिए पेट्रोल-डीजल का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है. इसने सऊदी और UAE को भी इसमें पछाड़ दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Aug 2026 10:19 PM (IST)
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पिछले दिनों भारत में पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़े थे. जिसके बाद देश में ईंधन की किल्लत की भी खबरें आईं, हालांकि देश में पेट्रोल- डीजल की कोई किल्लत नहीं थी. इसी बीच अब भारत सबसे बड़ा पेट्रोल सप्लायर बनकर केन्या के लिए उभरा है. अफ्रीकी देश केन्या को पेट्रोलियम उत्पाद सप्लाई करने के मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है.

USA और सऊदी को पछाड़ा
कमोडिटी डाटा कंपनी Kpler के आंकड़ों के मुताबिक ऊर्जा अर्थशास्त्री अनास अलहज्जी ने बताया कि भारत अब केन्या को पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और फ्यूल ऑयल का प्रमुख सप्लायर बन गया है. इतना ही नहीं बल्कि भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे बड़े तेल सप्लायरों को भी पीछे छोड़ दिया है. ये बदलाव मिडिल ईस्ट में यूएस-ईरान युद्ध के कारण ईंधन की सप्लाई और व्यापार मार्गों में आई परेशानी के बीच हुआ है.

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केन्या में बढ़ी सप्लाई
जुलाई 2026 में भारत का केन्या को कुल निर्यात 151.41% बढ़ा. हालांकि, ये आंकड़ा सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों का नहीं, बल्कि सभी तरह के सामान के निर्यात का है. इसी दौरान भारत का दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 67.64% बढ़कर 6.92 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 4.13 अरब डॉलर था.

इतना ही नहीं भारत और केन्या के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है. 2025-26 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 4.31 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत का केन्या को निर्यात 4.01 अरब डॉलर और केन्या से आयात 29 करोड़ डॉलर रहा. पेट्रोलियम उत्पाद भारत से केन्या को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं.

अफ्रीका में बढ़ी भारतीय ईंधन की मांग
भारत खुद अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. लेकिन देश में बड़ी रिफाइनिंग क्षमता होने के कारण वो कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों में बदलकर दूसरे देशों को निर्यात करता है. जुलाई 2026 में अफ्रीका को भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात सालाना आधार पर 66% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. यूरोप में रूसी कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय ईंधन की बड़ी खेप अब अफ्रीकी देशों की ओर जा रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Aug 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
India Trade Deal Petrol News
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