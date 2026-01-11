तो ये हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश... भारत को क्यों रखा गया लिस्ट से बाहर?

Top 10 Powerful Countries: वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू (World Population Review) ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी कर दी है. हर बार की तरह इस दफा भी अमेरिका पहले पायदान पर है.जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: रूस और चीन है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत इस लिस्ट से बाहर है. 2026 के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की इस लिस्ट में भारत 12वें स्थान पर है, जबकि भारत सिर्फ इकोनॉमी के मामले में ही नहीं, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति भी भारत की ही है. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है.

किन चीजों पर तय होती है रैंकिंग?

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का दावा है कि उसने यह रैंकिंग इकोनॉमिक कैपेसिटी, मिलिट्री रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्डमेंट, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, गवर्नेंस स्टेबिलिटी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में प्रभावी ढंग से भाग लेने की क्षमता के आधार पर तय की है. लिस्ट में शामिल किए गए देशों को सैन्य गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और नेतृत्व जैसी पांच विशेषताओं पर परखा गया है. इन क्षेत्रों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने वाले देशों की रैकिंग सबसे हाई है, जिससे दुनिया के मंच पर उनकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ती है.

दुनिया के 10 सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका

चीन

रूस

यूनाइटेड किंगडम

जर्मनी

दक्षिण कोरिया

फ्रांस

जापान

सऊदी अरब

इजराइल

लिस्ट बनाना काफी मुश्किल

रिपोर्ट में कहा गया, ''दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को तय करना जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है. ताकत कई तरह की होती है- मिलिट्री ताकत से लेकर आर्थिक ताकत, राजनीतिक असर और सांस्कृतिक प्रभाव तक. दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न होता है, जिसमें एक मजबूत मिलिट्री के साथ ऐसी विदेश नीतियां शामिल हैं, जिनका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है.''

सर्वे के आधार पर तय होती रैंकिंग

इसमें बताया गया है U.S. News and World Report, BAV Group और पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल के साथ मिलकर अपनी सालाना बेस्ट कंट्रीज की रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी करता है. इस रैंकिंग को जारी करने के लिए दुनियाभर में सर्वे किया जाता है, जिसमें कुछ निश्चित बिंदुओं पर लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी जाती है.

