Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG: रसोई गैस पर भारत का बड़ा फैसला, सप्लाई पर अमेरिका से आई खबर

LPG: रसोई गैस पर भारत का बड़ा फैसला, सप्लाई पर अमेरिका से आई खबर

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से LPG और LNG की खरीद ज्यादा की है. खाड़ी देशों से सप्लाई पर असर होने की वजह से अमेरिका भारत के लिए अहम सप्लायर बनकर आया है. इससे समान का खर्च भी ज्यादा हो रहा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 25 Aug 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

रसोई गैस की सप्लाई में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. खाड़ी देशों से LPG की सप्लाई कम होने के बीच भारत ने अमेरिका से गैस की खरीद ज्यादा कर दी है. अब अमेरिका भारत के लिए LPG का एक अहम सप्लायर बनकर सामने आया है. अगस्त में भारत ने अमेरिका से करीब 6.2 लाख टन LPG खरीदी, जबकि जुलाई में ये सिर्फ करीब 8.9 लाख टन थी.

हॉर्मुज के समुद्री रास्ता बंद होने जैसी हालत में खाड़ी देशों से भारत आने वाली गैस की सप्लाई पर असर डाला है. ये रास्ता खाड़ी देशों से तेल और गैस दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम है. अगस्त में UAE से भारत को करीब 1.4 लाख टन LPG मिली, जबकि कतर ने करीब 60 हजार टन की सप्लाई की. वहीं, जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में सऊदी अरब से भारत को LPG नहीं मिली.

यह भी पढ़े: UPI के 10 साल: किन 11 देशों में चलता है भारत का पैसा? जुलाई में बना ये नया रिकॉर्ड

LNG के लिए भी अमेरिका पर ज्यादा भरोसा

LNG की सप्लाई में भी बदलाव देखने को मिला है. भारत के सबसे बड़े LNG सप्लायर कतर से अप्रैल में एक भी सामान नहीं आया दूसरी तरफ, अमेरिका से LNG सामान जुलाई के करीब 7.2 लाख टन से ज्यादा होकर अगस्त में लगभग 7.5 लाख टन हो गया. Kpler के मुताबिक, पहले कतर भारत को एक महीने में करीब 12 लाख टन तक LNG देता रहा है.

सुमित रिटोलिया के अनुसार, अमेरिका से खरीद ज्यादा करना सिर्फ जानबूझकर खाड़ी देशों की जगह अमेरिका को चुनने का मामला नहीं है. पश्चिम एशिया से सप्लाई कम होने की वजह से भारत को दूसरे देशों से गैस खरीदनी पड़ रही है. लंबी दूरी से आने वाले जहाजों की वजह से माल ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च ज्यादा हो रहा है. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी ऊंची हैं. यानी भारत फिलहाल सप्लाई की सेफ्टी के लिए ज्यादा कीमत चुका रहा है.

रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी

LPG और LNG के मामले में अमेरिका की अहमियत ज्यादा हुई है, लेकिन कच्चे तेल के लिए रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है. अगस्त में भारत ने रूस से करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा. इसके अलावा वेनेजुएला से भी अगस्त में करीब 3.83 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आया. भारत का ये बदलता खरीद पैटर्न दिखाता है कि देश तेल, गैस जरूरतों के लिए अलग अलग देशों से सप्लाई लेकर परेशानी कम करने की कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़े: आप भी खाते हैं आशीर्वाद आटा? दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये खबर

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
LPG News LPNG News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG: रसोई गैस पर भारत का बड़ा फैसला, सप्लाई पर अमेरिका से आई खबर
LPG: रसोई गैस पर भारत का बड़ा फैसला, सप्लाई पर अमेरिका से आई खबर
बिजनेस
Maharashtra में गहराया चीनी संकट, 10 लाख टन आयात की तैयारी में सरकार
Maharashtra में गहराया चीनी संकट, 10 लाख टन आयात की तैयारी में सरकार
बिजनेस
दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'
दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'
बिजनेस
8th Pay Commission: कम नहीं है 2.1 फिटमेंट फैक्टर, गजब की मिलेगी सैलरी हाइक
8th Pay Commission: कम नहीं है 2.1 फिटमेंट फैक्टर, गजब की मिलेगी सैलरी हाइक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
मध्य प्रदेश
विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
इंडिया
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से कहा- फैसले को लागू करने में छूट दें
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget