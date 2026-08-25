LPG: रसोई गैस पर भारत का बड़ा फैसला, सप्लाई पर अमेरिका से आई खबर

रसोई गैस की सप्लाई में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. खाड़ी देशों से LPG की सप्लाई कम होने के बीच भारत ने अमेरिका से गैस की खरीद ज्यादा कर दी है. अब अमेरिका भारत के लिए LPG का एक अहम सप्लायर बनकर सामने आया है. अगस्त में भारत ने अमेरिका से करीब 6.2 लाख टन LPG खरीदी, जबकि जुलाई में ये सिर्फ करीब 8.9 लाख टन थी.

हॉर्मुज के समुद्री रास्ता बंद होने जैसी हालत में खाड़ी देशों से भारत आने वाली गैस की सप्लाई पर असर डाला है. ये रास्ता खाड़ी देशों से तेल और गैस दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम है. अगस्त में UAE से भारत को करीब 1.4 लाख टन LPG मिली, जबकि कतर ने करीब 60 हजार टन की सप्लाई की. वहीं, जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में सऊदी अरब से भारत को LPG नहीं मिली.

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LNG के लिए भी अमेरिका पर ज्यादा भरोसा

LNG की सप्लाई में भी बदलाव देखने को मिला है. भारत के सबसे बड़े LNG सप्लायर कतर से अप्रैल में एक भी सामान नहीं आया दूसरी तरफ, अमेरिका से LNG सामान जुलाई के करीब 7.2 लाख टन से ज्यादा होकर अगस्त में लगभग 7.5 लाख टन हो गया. Kpler के मुताबिक, पहले कतर भारत को एक महीने में करीब 12 लाख टन तक LNG देता रहा है.

सुमित रिटोलिया के अनुसार, अमेरिका से खरीद ज्यादा करना सिर्फ जानबूझकर खाड़ी देशों की जगह अमेरिका को चुनने का मामला नहीं है. पश्चिम एशिया से सप्लाई कम होने की वजह से भारत को दूसरे देशों से गैस खरीदनी पड़ रही है. लंबी दूरी से आने वाले जहाजों की वजह से माल ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च ज्यादा हो रहा है. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी ऊंची हैं. यानी भारत फिलहाल सप्लाई की सेफ्टी के लिए ज्यादा कीमत चुका रहा है.

रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी

LPG और LNG के मामले में अमेरिका की अहमियत ज्यादा हुई है, लेकिन कच्चे तेल के लिए रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है. अगस्त में भारत ने रूस से करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा. इसके अलावा वेनेजुएला से भी अगस्त में करीब 3.83 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आया. भारत का ये बदलता खरीद पैटर्न दिखाता है कि देश तेल, गैस जरूरतों के लिए अलग अलग देशों से सप्लाई लेकर परेशानी कम करने की कोशिश कर रहा है.

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