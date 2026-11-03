9000 करोड़ का है काला सोने के बाजार! दिल्ली से मुंबई तक हर घर से निकलता है हजारों का माल

सुबह बालों में कंघी करते समय जो बाल टूटकर गिर जाते हैं, उन्हें हम अक्सर कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बाल किसी दूसरे के लिए कमाई का जरिया हैं? भारत में तो इंसानी बालों का एक बड़ा कारोबार चलता है.

बाल के इस कारोबार में घरों से इकट्ठा किए गए बालों से लेकर मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले बाल तक शामिल हैं. इन्हें इकट्ठा किया जाता है, छांटा जाता है, साफ किया जाता है और फिर विदेशों तक भेजा जाता है. आगे चलकर इसी से विग और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं. आइये इस कारोबार के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कितना बड़ा है बालों का कारोबार?

भारत में इंसानी बालों का कारोबार कोई नया नहीं है. पहले भी घरों, सैलून और मंदिरों से बाल इकट्ठा करके बेचे जाते थे. लेकिन बीते कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग और कारोबार का आकार काफी बढ़ गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025- 26 में भारत ने करीब 94 करोड़ डॉलर के इंसानी बाल का निर्यात किया गया था. मतलब तब 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए के तक के बाल बिके थे. हर साल ये आंकड़ा बदलता रहता है.

कहां से आते हैं इतने सारे बाल?

भारत में इंसानी बाल दो तरीकों से इकट्ठा किए जाते हैं. पहला, घर और सैलून से निकलने वाले बाल. दूसरा, मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से दान किए जाने वाले बाल. घर में जब लोग कंघी करते हैं तो कुछ बाल टूटकर निकलते हैं. इन्हें फेंकने के बजाय लोग इकट्ठा करके बाल खरीदने वाले कारोबारियों को बेच देते हैं. इसी तरह नाई की दुकानों और सैलून से भी बाल जुटाए जाते हैं.

इसके बाद इन बालों को अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से छांटा जाता है. लंबाई, मजबूती के आधार पर इनकी कीमत तय होती है. अच्छे क्वालिटी वाले बालों की मांग ज्यादा होती है, क्योंकि उनसे अच्छे विग और हेयर एक्सटेंशन बनाए जा सकते हैं.

मंदिरों में चढ़ाए बालों की कीमत ज्यादा क्यों?

भारत के कई मंदिरों में श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने या धार्मिक आस्था के कारण बाल दान करते हैं. इन बालों को बाद में नीलामी के जरिए बेचा जाता है. खासतौर पर तिरुपति बालाजी मंदिर में इकट्ठा होने वाले बालों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग रहती है. मंदिरों से मिलने वाले लंबे और अच्छी गुणवत्ता वाले बालों को कारोबार की भाषा में अक्सर 'रेमी हेयर' कहा जाता है. इस तरह के बालों में बालों की प्राकृतिक दिशा बनी रहती है, जिससे उनसे बनने वाले हेयर एक्सटेंशन और विग ज्यादा अच्छे होते हैं.

चीन कैसे पहुंचता है भारत के बाल?

बालों के इस कारोबार में भारत एक बड़ा सप्लायर है, लेकिन तैयार विग और हेयर प्रोडक्ट बनाने में चीन काफी बड़ा है. भारत से निकलने वाले कच्चे और प्रोसेस किए गए बाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचते हैं. वहां इनसे अलग-अलग रंगों और डिजाइन के विग, हेयर एक्सटेंशन और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत से कच्चे बालों का बड़ा हिस्सा म्यांमार भेजा जाता है. उद्योग से जुड़े कुछ कारोबारियों का आरोप है कि कुछ कच्चे बाल अवैध तरीके से चीन तक भी पहुंचते हैं. लेकिन, बालों की तस्करी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है. चीन के शुचांग शहर को विग और हेयर प्रोडक्ट बनाने का बड़ा केंद्र है. यहां बालों को प्रोसेस करके अलग-अलग बाजारों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है.

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