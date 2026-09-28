सस्ता सामान और बेस्ट डील्स ढूंढकर देगा AI, 5 में से 4 लोगों ने अपनाई स्मार्ट शॉपिंग

त्योहारी सीजन करीब आते ही लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, घरेलू सामान और दूसरे प्रोडक्टस की खरीदारी की तैयारी करने लगते हैं. लेकिन अब खरीदारी का तरीका भी काफी तेजी से बदल रहा है. अब लोग सिर्फ दुकानों या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर ही अपनी पसंद का सामान नहीं खोजते हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भी बेहतर प्रोडक्ट, कीमत और ऑफर तलाश रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 5 में से करीब 4 खरीदार फेस्टिव शॉपिंग के दौरान AI आधारित टूल या असिस्टेंट का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं.

इनमोबी एडवरटाइजिंग की इस रिपोर्ट के लिए 1,110 लोगों से जानकारी जुटाई गई. आमतौर पर देश में फेस्टिव शॉपिंग का दौर सितंबर से नवंबर के बीच रहता है. सर्वे के मुताबिक, इस साल बड़ी संख्या में लोग त्योहारी खरीदारी पर पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करने की तैयारी में हैं.

फेस्टिव शॉपिंग पर कितना खर्च करेंगे भारतीय?

करीब 77% भारतीय ग्राहकों ने त्योहारी खरीदारी के लिए अपना शॉपिंग बजट बढ़ाया है.

60% यानी 5 में से 3 लोग फेस्टिव सीजन में 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं.

करीब 60% ग्राहक त्योहारों का सीजन शुरू होने के एक महीने के भीतर खरीदारी करना चाहते हैं.

वहीं 29% लोग त्योहार से सिर्फ एक सप्ताह पहले शॉपिंग करने की प्लानिंग बना रहे हैं.

सोशल मीडिया और ऐप से मिल रहे नए प्रोडक्ट

आज के डिजिटल समय में लोगों को खरीदारी के लिए प्रोडक्ट खोजने में सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप भी काफी मदद कर रहे हैं.

करीब 90% भारतीय ग्राहक की नजर सोशल मीडिया पर दिखने वाले फेस्टिव स्किप पर जाती है.

75% लोग ऐप पर आने वाले नोटिफिकेशन के जरिए नए प्रोडक्ट खोजते हैं.

Tier-II शहरों में रहने वाले लोगों के बीच 10,000 से 25,000 रुपये तक की फेस्टिव शॉपिंग का रुझान देखा गया है.

वहीं 22% Android यूजर्स 25,000 से 50,000 रुपये खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि iOS यूजर्स में यह आंकड़ा 15% है.

AI बताएगा कौन-सा सामान आपके लिए बेहतर

ऑनलाइन शॉपिंग में AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि शॉपिंग में भी इसका इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब प्रोडक्ट खोजने, तुलना करने और खरीदारी से पहले उसे समझने के लिए स्मार्ट फीचर्स का सहारा ले रहे हैं.

करीब 80% यानी 5 में से 4 भारतीय शॉपिंग के लिए AI असिस्टेंट का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं.

89% ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी के दौरान स्मार्ट सर्च सजेशन का इस्तेमाल करते हैं.

करीब 81% लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले वर्चुअल ट्रायल या वर्चुअल ट्राई-ऑन पसंद करते हैं.

75% ग्राहक चाहते हैं कि शॉपिंग के दौरान AI उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंड करे.

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