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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी 30% महंगी, देश में अनाज से लेकर चिकन-दूध तक के बढ़े रेट

चीनी 30% महंगी, देश में अनाज से लेकर चिकन-दूध तक के बढ़े रेट

कमजोर मानसून, फसलों की घटती पैदावार और महंगे पशु आहार से अनाज, दूध, अंडे व चिकन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. विशेषज्ञों ने दिसंबर तक खाद्य महंगाई 10 प्रतिशत पहुंचने की आशंका जताई है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 03 Nov 2026 03:08 PM (IST)
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देश में आम लोगों की रसोई का बजट आने वाले महीनों में और बिगड़ सकता है. इसकी वजह सिर्फ सब्जियों या अनाज की बढ़ती कीमतें नहीं हैं, बल्कि दूध, अंडे और चिकन जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ भी महंगे हो रहे हैं.

इस बार कमजोर मानसून और अल नीनो की स्थिति ने खेती से लेकर खाद्य पदार्थों की सप्लाई तक पर दबाव बढ़ा दिया है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य महंगाई से जल्द राहत मिलना मुश्किल हो सकता है.

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खाद्य महंगाई 10 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान

अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच खाद्य महंगाई करीब 10 फीसदी तक पहुंच सकती है. सितंबर में खुदरा खाद्य महंगाई बढ़कर 7.74 फीसदी दर्ज की गई थी, जबकि कुल खुदरा महंगाई 5.54 फीसदी रही.

महंगाई बढ़ने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 50 से 75 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है.

कमजोर मानसून से फसलों की पैदावार पर असर

भारत के कई हिस्सों में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है. इसका असर अब रबी सीजन की बुवाई पर दिखाई देने लगा है. महाराष्ट्र समेत दक्षिण और पश्चिम भारत के कई इलाकों में किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी और सिंचाई के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम की इस स्थिति से गेहूं और चने जैसी फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है. अगर फसलों की पैदावार उम्मीद से कम रहती है, तो बाजार में इनकी उपलब्धता घटेगी और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा चीनी, दाल, चावल और प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं.

चीनी और खाद्य तेल की कीमतों से भी राहत मुश्किल

देश में लगातार दूसरे साल चीनी का उत्पादन घरेलू मांग से कम रहने की आशंका है. पिछले एक साल में चीनी की कीमतें करीब 30 फीसदी बढ़ चुकी हैं. सरकार ने कमी दूर करने के लिए 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है.

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतें, कमजोर रुपया और महंगा परिवहन आयात को भी महंगा बना रहे हैं. ऐसे में आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई इस बात पर निर्भर करेगी कि सर्दियों की फसल कैसी रहती है और बारिश की स्थिति में कितना सुधार होता है.

दूध, अंडे और चिकन भी हो रहे महंगे

खाद्य महंगाई का असर अब प्रोटीन से जुड़े उत्पादों पर भी दिखाई दे रहा है. पशुओं के चारे, परिवहन, पैकेजिंग और ऊर्जा की लागत बढ़ने से दूध और पोल्ट्री कारोबार प्रभावित हुआ है.

पोल्ट्री उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले मक्का और सोयाबीन जैसे पशु आहार की लागत कुल उत्पादन खर्च का 60 से 70 फीसदी तक होती है. ऐसे में इनकी कीमत बढ़ने से चिकन और अंडों के दाम भी ऊपर जा रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, जनवरी 2027 से चिकन की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है.

यह भी पढ़ें- मुंबई-गोरखपुर फ्लाइट कैंसिल, स्पाइसजेट ने यात्रियों को रनवे पर सुलाया

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Indian Economy Food Inflation
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