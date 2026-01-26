हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसइंडिया पाकिस्तान ट्रेड काउंसिल ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, आपसी संवाद की अपील

इंडिया पाकिस्तान ट्रेड काउंसिल ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, आपसी संवाद की अपील

पीआईबीसी अध्यक्ष नूर मोहम्मद कसूरी ने बुनियादी ढांचे, तकनीक और औद्योगिक विकास में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Republic Day 2026: पाकिस्तान-भारत व्यापार परिषद (पीआईबीसी) ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोनों देशों को शुभकामनाएं देते हुए लंबित मुद्दों के समाधान के लिए बिना देरी बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की है. पीआईबीसी अध्यक्ष नूर मोहम्मद कसूरी ने बुनियादी ढांचे, तकनीक और औद्योगिक विकास में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.

जल्द बातचीत की अपील

उन्होंने शांति, समृद्धि और मजबूत क्षेत्रीय संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आर्थिक साझेदारी ही क्षेत्रीय स्थिरता और खुशहाली का सबसे प्रभावी रास्ता है.

दूसरी तरफ, शंघाई में भारतीय महावाणिज्यदूत प्रतीक माथुर ने ‘हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ चाइना’ के सहयोग से 77वें गणतंत्र दिवस से पहले भारत के ऐतिहासिक योगदान को दर्शाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों, स्थानीय समुदाय और राजनयिक व वाणिज्य दूतावास के सदस्यों ने भाग लिया.

शंघाई में विशेष आयोजन

आयोजन के दौरान शंघाई के तटीय क्षेत्र में स्थित 1908 में निर्मित उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के महत्व पर चर्चा की गई, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय सिख समुदाय ने आज़ाद हिंद फौज को स्थान उपलब्ध कराया था और जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दौरा किया था. हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ चाइना के इतिहासकारों ने प्रतिभागियों को भारत-चीन के प्राचीन समुद्री संबंधों और शंघाई में भारतीय समुदाय की ऐतिहासिक भूमिका से अवगत कराया.

दुनिया में शांति का संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत विश्व में शांति का संदेश फैलाने की अहम भूमिका निभा रहा है, जो मानवता के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने भारत को शांति का “संदेशवाहक” बताते हुए देश की प्राचीन सभ्यतागत परंपरा और सार्वभौमिक सद्भाव की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’, महिला सशक्तीकरण, वंदे मातरम् और भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में समस्त सृष्टि में शांति की कामना सदियों से की जाती रही है.

Published at : 26 Jan 2026 06:41 AM (IST)
