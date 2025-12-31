हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IMF, वर्ल्ड बैंक से लेकर फिच-मूडीज तक… सुस्त रफ्तार या उछाल? 2026 में भारतीय इकोनॉमी को लेकर क्या है भविष्यवाणी?

आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित आंकड़ों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातार तिमाहियों में बढ़ी है और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 01:43 PM (IST)
India's GDP Growth 2026: भारत, जो अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वर्ष 2026 में भी मजबूत स्थिति बनाए रखने की राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है. मजबूत आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली जैसे अनुकूल कारकों के चलते देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है. साल 2025 में देखी गई तेज आर्थिक रफ्तार को आगे भी बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से सुधारों की एक ठोस रूपरेखा तैयार की गई है.

बीजेपी-नीत केंद्र सरकार से आगामी केंद्रीय बजट में जीवन और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूंजीगत खर्चों और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों की घोषणा की उम्मीद की जा रही है, ताकि वैश्विक टैरिफ और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहे.

8.2 प्रतिशत तक पहुंची जीडीपी रफ्तार

आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित आंकड़ों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातार तिमाहियों में बढ़ी है और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई. वहीं खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक की निचली सीमा दो प्रतिशत से भी नीचे आ गई, जो कीमतों में स्थिरता का संकेत है. सरकार के अनुसार, 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है. अनुमान है कि 2030 तक जीडीपी बढ़कर 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है, जिससे भारत अगले ढाई से तीन वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है. सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थिति उच्च वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के दुर्लभ और मजबूत दौर को दर्शाती है.

सरकार राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने पर भी काम कर रही है, ताकि जीडीपी गणना पद्धति को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा सके. मुद्रा बाजार के मोर्चे पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह से रुपये पर दबाव बना रहा, हालांकि नवंबर में रुपये की अस्थिरता पिछले महीने की तुलना में कम रही. भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित माहौल के बावजूद 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय जुझारूपन दिखाया और पूरे वर्ष वृद्धि की गति बनी रही.

यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग, विशेषकर ग्रामीण उपभोग, मुद्रास्फीति में नरमी और निवेश में स्थिर बढ़ोतरी से संचालित रही. आपूर्ति पक्ष की बात करें तो सेवा क्षेत्र में लगातार विस्तार जारी रहा, जबकि पहले पिछड़े रहने के बाद विनिर्माण क्षेत्र ने भी मजबूती से वापसी की, हालांकि वर्ष के अंत में कुछ नरमी के संकेत देखने को मिले. कृषि परिदृश्य सहयोगी बना रहा, जहां बेहतर खरीफ उत्पादन और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार ने कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने में मदद की. इन सकारात्मक संकेतों को देखते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है.

क्या है बड़ी एजेंसियों का दावा?

विश्व बैंक, आईएमएफ, मूडीज, ओईसीडी, फिच और एसएंडपी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर आशावादी रुख अपनाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही भविष्य में वृद्धि दर में हल्की नरमी आ सकती है, लेकिन मजबूत घरेलू बुनियाद, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों और जारी सुधारों के चलते अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी. हालांकि, वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और उनके निर्यात पर पड़ने वाले असर को एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द पूरा होने से निर्यात और समग्र अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त बल मिल सकता है.

फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सुधारों को और गहरा करने तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए नए कदम उठाए जाने की व्यापक उम्मीद है. हाल के वर्षों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों द्वारा अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं, साथ ही एप्पल, सैमसंग और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया की विस्तार योजनाएं, भारत की मजबूत निवेश संभावनाओं को दर्शाती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, मुक्त व्यापार समझौते, जीएसटी दरों में कटौती, नए श्रम कानून और सरकार के पूंजीगत व्यय पर फोकस से आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

Published at : 31 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Indian Economy GDP New Year 2026
