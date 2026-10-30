ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या अल नीनो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर लगाएगा ब्रेक? IMF ने कह दी बड़ी बात

क्या अल नीनो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर लगाएगा ब्रेक? IMF ने कह दी बड़ी बात

IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक ने कहा कि अल नीनो के चलते भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. इससे फसलों का उत्पादन भी घट सकता है. हालांकि, भारत की घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Oct 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आईएमएफ को भारत की आर्थिक वृद्धि पर पूरा भरोसा है.
  • अल नीनो से फसल उत्पादन, महंगाई बढ़ने का जोखिम.
  • आईएमएफ जनवरी 2027 में वृद्धि दर अनुमान की समीक्षा करेगा.
  • सुपर अल नीनो कमजोर मानसून, सूखे की स्थिति पैदा करता है.

सुपर अल नीनो की वजह से मौसम में होने वाले बदलावों का भारत पर असर जरूर होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को भारत के आर्थिक विकास पर पूरा भरोसा है. IMF ने कहा कि खराब मौसम से जुड़े जोखिम मौजूद होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास का एक मुख्य आधार बनी हुई है. IMF ने यह भी बताया कि 'सुपर अल नीनो' जैसी घटनाओं का असर अभी तक भारत में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन इससे फसलों के उत्पादन में कमी आएगी, जिससे खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं. 

IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक (Julie Kozack) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत के सामने मौसम से जुड़े कई बड़े डाउनसाइड रिस्क (जोखिम) मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनका मौजूदा हालात पर कोई असर नहीं पड़ा है. कोजैक ने कहा कि कुछ जोखिम ऐसे हैं जिनका सामना भारत को करना पड़ सकता है, लेकिन अभी ये वास्तविक रूप में सामने नहीं आए हैं. IMF के अनुसार, इन जोखिमों की वजह से परिवारों की खरीदारी की क्षमता (परचेजिंग पावर) कम हो सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Binance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या?
Binance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या?
बिजनेस
आज बैंक खुला है ना? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज बैंक खुला है ना? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
घरेलू या कमर्शियल किसका आज बढ़ा रेट? चेक करें LPG की ताजा कीमत
घरेलू या कमर्शियल किसका आज बढ़ा रेट? चेक करें LPG की ताजा कीमत
बिजनेस
दिल्ली में शराब की कितनी बोतलें कर सकते हैं ऑनलाइन बुक? जानें डिटेल
दिल्ली में शराब की कितनी बोतलें कर सकते हैं ऑनलाइन बुक? जानें डिटेल

जनवरी में दोबारा रिव्यू करेगा IMF

IMF ने यह कहा जरूर है कि भारत के सामने सुपर अल नीनो से जुड़े कई जोखिम हैं, लेकिन चूंकि हकीकत में ये अभी तक सामने नहीं आए हैं. इस वजह से IMF जनवरी 2027 में जारी होने वाले अपने अगले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में भारत की 7% विकास दर के अनुमान की दोबारा समीक्षा करेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में सुपर अल नीनो से जुड़ा गंभीर मौसमी जोखिम कितना गहराता है.

बता दें कि IMF ने बैंकॉक में आयोजित अपनी अक्टूबर 2026 की 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' (World Economic Outlook) रिपोर्ट में भारत के लिए 7% विकास दर का अनुमान लगाया था. 

क्या है सुपर अल नीनो?

'सुपर अल नीनो' का मतलब है समुद्र का सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म हो जाना. सामान्य अल नीनो में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्य से थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वहीं जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2°C या उससे भी अधिक बढ़ जाता है, तब सुपर अल नीनो की स्थिति तब बनती है. इसे भारत के लिए बुरा माना जाता है. इससे दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे देश में कई जगह सूखे की स्थिति बन जाती है. इससे गर्मियों में हीटवेव का प्रकोप भी बढ़ जाता है. 

ये भी पढ़ें:

Binance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
IMF El Nino
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Binance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या?
Binance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या?
बिजनेस
आज बैंक खुला है ना? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज बैंक खुला है ना? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
घरेलू या कमर्शियल किसका आज बढ़ा रेट? चेक करें LPG की ताजा कीमत
घरेलू या कमर्शियल किसका आज बढ़ा रेट? चेक करें LPG की ताजा कीमत
बिजनेस
दिल्ली में शराब की कितनी बोतलें कर सकते हैं ऑनलाइन बुक? जानें डिटेल
दिल्ली में शराब की कितनी बोतलें कर सकते हैं ऑनलाइन बुक? जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget