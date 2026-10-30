क्या अल नीनो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर लगाएगा ब्रेक? IMF ने कह दी बड़ी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईएमएफ को भारत की आर्थिक वृद्धि पर पूरा भरोसा है.

अल नीनो से फसल उत्पादन, महंगाई बढ़ने का जोखिम.

आईएमएफ जनवरी 2027 में वृद्धि दर अनुमान की समीक्षा करेगा.

सुपर अल नीनो कमजोर मानसून, सूखे की स्थिति पैदा करता है.

सुपर अल नीनो की वजह से मौसम में होने वाले बदलावों का भारत पर असर जरूर होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को भारत के आर्थिक विकास पर पूरा भरोसा है. IMF ने कहा कि खराब मौसम से जुड़े जोखिम मौजूद होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास का एक मुख्य आधार बनी हुई है. IMF ने यह भी बताया कि 'सुपर अल नीनो' जैसी घटनाओं का असर अभी तक भारत में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन इससे फसलों के उत्पादन में कमी आएगी, जिससे खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं.

IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक (Julie Kozack) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत के सामने मौसम से जुड़े कई बड़े डाउनसाइड रिस्क (जोखिम) मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनका मौजूदा हालात पर कोई असर नहीं पड़ा है. कोजैक ने कहा कि कुछ जोखिम ऐसे हैं जिनका सामना भारत को करना पड़ सकता है, लेकिन अभी ये वास्तविक रूप में सामने नहीं आए हैं. IMF के अनुसार, इन जोखिमों की वजह से परिवारों की खरीदारी की क्षमता (परचेजिंग पावर) कम हो सकती है.

जनवरी में दोबारा रिव्यू करेगा IMF

IMF ने यह कहा जरूर है कि भारत के सामने सुपर अल नीनो से जुड़े कई जोखिम हैं, लेकिन चूंकि हकीकत में ये अभी तक सामने नहीं आए हैं. इस वजह से IMF जनवरी 2027 में जारी होने वाले अपने अगले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में भारत की 7% विकास दर के अनुमान की दोबारा समीक्षा करेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में सुपर अल नीनो से जुड़ा गंभीर मौसमी जोखिम कितना गहराता है.

बता दें कि IMF ने बैंकॉक में आयोजित अपनी अक्टूबर 2026 की 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' (World Economic Outlook) रिपोर्ट में भारत के लिए 7% विकास दर का अनुमान लगाया था.

क्या है सुपर अल नीनो?

'सुपर अल नीनो' का मतलब है समुद्र का सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म हो जाना. सामान्य अल नीनो में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्य से थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वहीं जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2°C या उससे भी अधिक बढ़ जाता है, तब सुपर अल नीनो की स्थिति तब बनती है. इसे भारत के लिए बुरा माना जाता है. इससे दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे देश में कई जगह सूखे की स्थिति बन जाती है. इससे गर्मियों में हीटवेव का प्रकोप भी बढ़ जाता है.

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