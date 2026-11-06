गोलगप्पे बेच महीने के 1.2 लाख कमा रहा शख्स, स्कॉर्पियो का है मालिक

आज के समय में ज्यादातर लोग अच्छी कमाई के लिए बड़ी डिग्री और कॉर्पोरेट नौकरी को जरूरी मानते हैं, लेकिन कई बार छोटे कारोबार भी अच्छी आमदनी का जरिया बन सकते हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला वाक्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिला, जहां चार IIT ग्रेजुएट्स महज एक पानी पूरी बेचने वाले की कमाई जानकार चौंक गए. बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि यह शख्स सिर्फ छह घंटे दुकान चलाकर एक स्टॉल से हर महीने करीब 1.2 लाख रुपये का मुनाफा कमाता है.

यह वीडियो IIT गुवाहाटी से पढ़ाई कर चुकीं वैष्णवी श्रीवास्तव ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में उनके साथ IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT हैदराबाद के तीन अन्य ग्रेजुएट भी नजर आते हैं. पानी पूरी वाले से शुरू हुई सामान्य बातचीत जल्द ही कमाई, कारोबार और कॉर्पोरेट नौकरी पर चर्चा में बदल गई.

छह घंटे काम करके कितना कमाता है पानी पूरी वाला?

वीडियो में वैष्णवी बताती हैं कि पानी पूरी बेचने वाले की महीने की कमाई के साथ-साथ काम करने का तारिका और लाइफस्टाइल सुनकर पूरा ग्रुप हैरान रह गया. उनके मुताबिक, वह एक स्टॉल से हर महीने करीब 1.2 लाख रुपये का मुनाफा कमाता है. यहां यह रकम कुल बिक्री नहीं, बल्कि खर्च निकालने के बाद बचने वाला मुनाफा बताई गई है.

वैष्णवी के मुताबिक, वह रोजाना शाम 4 बजे अपना स्टॉल लगाता है और रात 10 बजे तक काम करता है. यानी दुकान पर उसका काम करने का समय करीब छह घंटे है. वह अपने कारोबार का खुद मालिक है और अपनी मर्जी से रविवार को दुकान खोलने या बंद रखने का फैसला कर सकता है.

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चार स्टॉल से हर महीने 4.5 लाख रुपये से ज्यादा मुनाफा

बातचीत आगे बढ़ी तो IIT ग्रेजुएट्स को पता चला कि जिस स्टॉल पर वे पानी पूरी खाने पहुंचे थे, वह उस शख्स का अकेला कारोबार नहीं है. उसके पास ऐसे तीन और स्टॉल हैं. इस तरह वह कुल चार स्टॉल चलाता है और सभी को मिलाकर उसका मासिक मुनाफा 4.5 लाख रुपये से ज्यादा बताया गया.

अपना घर और स्कॉर्पियो का भी मालिक

वैष्णवी ने वीडियो के एक दूसरे हिस्से में बताया कि पानी पूरी बेचने वाला किराये के मकान में नहीं रहता, बल्कि उसका अपना घर है. इसके अलावा उसके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV भी है.

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