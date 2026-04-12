IIM कलकत्ता की छात्रा का कमाल, मात्र 2 साल में चुकाया 30 लाख का भारी-भरकम लोन, खुद बताया कैसे

अवनी राठौड़ (Avani Rathore) नाम की एक युवती इन दिनों सेाशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वजह उनके लोन चुकाने का मास्टरप्लान है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता की ग्रैजुएट ने जब यह बताया कि उन्होंने किस तरह से MBA की पढ़ाई के लिए लिया गया गया अपना 30 लाख का लोन चुकाया, वह सुर्खियों में आ गईं. यह इस पर एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'I paid 30 lakhs IIM Calcutta MBA loan in 2 years'के टाइटल से अपने पोस्ट किए गए वीडियो में अवनी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने महज दो सालों में इतने भारी-भरकम लोन का भुगतान किया. अवन ने बताया कि अपनी चार-सूत्रीय रणनीति के तहत वह ऐसा कर पाने में सफल हो पाईं.

क्या था अवनी का मास्टरप्लान?

लोन चुकाने के अपने मास्टरप्लान या चार-सूत्रीय रणनीति का खुलासा करते हुए अवनी ने बताया कि MBA शुरू करने से पहले उन्होंने दो साल तक काम किया था. इस दौरान अपनी की गई सेविंग्स से वह शुरुआती खर्चों का इंतजाम कर पाईं, जिससे पूरी तरह से लोन के भरोसे नहीं रहना पड़ा.

बतौर अवनी,"MBA से पहले मैंने दो साल तक काम किया था. मैंने अपने इंवेस्टमेंट (म्यूचुअल फंड, PPF, वगैरह) को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि अपनी फीस वगैरह के लिए अपनी लिक्विड सेविंग्स का इस्तेमाल किया." अवनी ने एक समर इंटर्नशिप भी की थी, जिसके लिए उन्हें अच्छी-खासी पेमेंट मिली थी.

दूसरे साल में प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) मिलने के बाद अवनी ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम काम भी करना शुरू कर दिया. इस अतिरिक्त इनकम से उन्हें बची हुई फीस चुकाने में मदद मिली. अवनी ने बताया कि एजुकेशन लोन चुकाना एक मैराथन जैसा था, न कि कोई छोटी दौड़. वह कहती हैं कि हर छोटा-सा प्रयास आखिरकार रंग लाया. अपना MBA पूरा करने के बाद, वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में लगाने में कामयाब रही.

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सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शंस

सोशल मीडिया पर अवनी के इस पोस्ट पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं. एक ने लिखा, ''तकनीकी तौर पर, अपना एजुकेशन लोन जल्दी चुका देना बेवकूफी है, इसके दो मुख्य कारण हैं: 1) यह सबसे सस्ता कर्ज होता है। 2) इसमें इनकम टैक्स में फायदा मिलता है. लेकिन मन की शांति के लिए, यह एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.''

एक और यूजर ने लिखा, "मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर सिर्फ पैसे के नजरिए से देखें तो यह सही नहीं लगता. लेकिन मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का जोखिम उठाने वाली थी और मुझे यह भी पक्का नहीं था कि इससे मेरी इनकम लगातार आती रहेगी इसलिए मैं इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस लोन के दबाव की वजह से मैं कोई जोखिम उठाने से पीछे हटूं या मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़े."

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