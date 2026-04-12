हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIIM कलकत्ता की छात्रा का कमाल, मात्र 2 साल में चुकाया 30 लाख का भारी-भरकम लोन, खुद बताया कैसे

IIM कलकत्ता की छात्रा का कमाल, मात्र 2 साल में चुकाया 30 लाख का भारी-भरकम लोन, खुद बताया कैसे

अवनी ने बताया कि पनी चार-सूत्रीय रणनीति के तहत उन्होंने महज दो सालों में MBA की पढ़ाई के लिए लिया गया गया अपना 30 लाख का लोन चुका दिया. अवनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 12 Apr 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

अवनी राठौड़ (Avani Rathore) नाम की एक युवती इन दिनों सेाशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वजह उनके लोन चुकाने का मास्टरप्लान है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता की ग्रैजुएट ने जब यह बताया कि उन्होंने किस तरह से MBA की पढ़ाई के लिए लिया गया गया अपना 30 लाख का लोन चुकाया, वह सुर्खियों में आ गईं. यह इस पर एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'I paid 30 lakhs IIM Calcutta MBA loan in 2 years'के टाइटल से अपने पोस्ट किए गए वीडियो में अवनी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने महज दो सालों में इतने भारी-भरकम लोन का भुगतान किया. अवन ने बताया कि अपनी चार-सूत्रीय रणनीति के तहत वह ऐसा कर पाने में सफल हो पाईं. 

क्या था अवनी का मास्टरप्लान? 

लोन चुकाने के अपने मास्टरप्लान या चार-सूत्रीय रणनीति का खुलासा करते हुए अवनी ने बताया कि MBA शुरू करने से पहले उन्होंने दो साल तक काम किया था. इस दौरान अपनी की गई सेविंग्स से वह शुरुआती खर्चों का इंतजाम कर पाईं, जिससे पूरी तरह से लोन के भरोसे नहीं रहना पड़ा.

बतौर अवनी,"MBA से पहले मैंने दो साल तक काम किया था. मैंने अपने इंवेस्टमेंट (म्यूचुअल फंड, PPF, वगैरह) को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि अपनी फीस वगैरह के लिए अपनी लिक्विड सेविंग्स का इस्तेमाल किया." अवनी ने एक समर इंटर्नशिप भी की थी, जिसके लिए उन्हें अच्छी-खासी पेमेंट मिली थी.

दूसरे साल में प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) मिलने के बाद अवनी ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम काम भी करना शुरू कर दिया. इस अतिरिक्त इनकम से उन्हें बची हुई फीस चुकाने में मदद मिली. अवनी ने बताया कि एजुकेशन लोन चुकाना एक मैराथन जैसा था, न कि कोई छोटी दौड़. वह कहती हैं कि हर छोटा-सा प्रयास आखिरकार रंग लाया. अपना MBA पूरा करने के बाद, वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में लगाने में कामयाब रही.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Avani Rathore (@avani.rathore25)

सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शंस

सोशल मीडिया पर अवनी के इस पोस्ट पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं. एक ने लिखा, ''तकनीकी तौर पर, अपना एजुकेशन लोन जल्दी चुका देना बेवकूफी है, इसके दो मुख्य कारण हैं: 1) यह सबसे सस्ता कर्ज होता है। 2) इसमें इनकम टैक्स में फायदा मिलता है. लेकिन मन की शांति के लिए, यह एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.''

एक और यूजर ने लिखा, "मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर सिर्फ पैसे के नजरिए से देखें तो यह सही नहीं लगता. लेकिन मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का जोखिम उठाने वाली थी और मुझे यह भी पक्का नहीं था कि इससे मेरी इनकम लगातार आती रहेगी इसलिए मैं इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस लोन के दबाव की वजह से मैं कोई जोखिम उठाने से पीछे हटूं या मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़े."

ये भी पढ़ें:

10000 के पार पहुंचा 15 रुपये का शेयर, 19 महीनों में 725 परसेंट की तेजी; अब सेबी का चला चाबुक 

Published at : 12 Apr 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Instagram IIM-Calcutta VIRAL VIDEO Avani Rathore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
IIM कलकत्ता की छात्रा का कमाल, मात्र 2 साल में चुकाया 30 लाख का भारी-भरकम लोन, खुद बताया कैसे
IIM कलकत्ता की छात्रा का कमाल, मात्र 2 साल में चुकाया 30 लाख का भारी-भरकम लोन, खुद बताया कैसे
बिजनेस
10000 के पार पहुंचा 15 रुपये का शेयर, 19 महीनों में 725 परसेंट की तेजी; अब सेबी का चला चाबुक
10000 के पार पहुंचा 15 रुपये का शेयर, 19 महीनों में 725 परसेंट की तेजी; अब सेबी का चला चाबुक
बिजनेस
इनकट टैक्स भरने वाले ध्यान दें, TRACES 2.0 पोर्टल लॉन्च, अब चुटकियों में होगा आपका काम
इनकट टैक्स भरने वाले ध्यान दें, TRACES 2.0 पोर्टल लॉन्च, अब चुटकियों में होगा आपका काम
बिजनेस
TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट
TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा
होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Accident: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 4 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
मथुरा: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 4 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
आईपीएल 2026
IPL Points Table: पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
विश्व
US-Iran War Talk: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होने वाली है ये शानदार फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होने वाली है ये शानदार फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: ईरान की जेल में बंद अमेरिकी नागरिक कौन, जिन्हें छुड़ाने के लिए जेडी वेंस कर सकते हैं पैरवी
ईरान की जेल में बंद अमेरिकी नागरिक कौन, जिन्हें छुड़ाने के लिए जेडी वेंस कर सकते हैं पैरवी
जनरल नॉलेज
Currency Comparison: अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?
अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?
ऑटो
Electric Car Battery Issue: क्या रातभर बंद रखने पर भी ड्रॉप हो रही आपकी EV की बैटरी, जानें क्या है वजह?
क्या रातभर बंद रखने पर भी ड्रॉप हो रही आपकी EV की बैटरी, जानें क्या है वजह?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget