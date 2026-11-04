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हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं

धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं

धनतेरस- दिवाली पर यदि आप भी सोना- चांदी खरीदने वाले हैं, तो थोड़ा संभलकर. क्योंकि हो सकता है कि आयकर विभाग की आपके ऊपर नजर हो. इससे बचने के लिए आपको बताते हैं कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं?

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Nov 2026 11:08 PM (IST)
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दिवाली और धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसे में लोग इस खास मौके पर सोने के गहने, कॉइन, बार या कोई बर्तन या कुछ और खरीदते हैं. जब हर साल सोना खरीदा जाता है और उसे रखा जाता है, तब कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि घर में कितना सोना रखना कानूनी है? क्या ज्यादा सोना रखने पर आयकर विभाग उसे जब्त कर सकता है?

नहीं जानते होंगे ना? तो आइये आपको बताते हैं कि घर में आप कितना सोना रख सकते हैं. इसके लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग- अलग नियम हैं या नहीं? या फिर घर पर सोना रखने की कोई लिमिट ही नहीं है.

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क्या कहते हैं आयकर के नियम?
आयकर नियमों के मुताबिक, घर में सोना रखने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है. यानी कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी सोना रख सकता है. हालांकि, इसके लिए ये बताना जरूरी है कि सोना कहां से आया है और उसे किस पैसे से खरीदा गया है. इसका मतलब है कि आपने सोना जहां से भी खरीदा हो उसकी रसीद या पावती आपके पास होना चाहिए.

महिला पुरुषों के लिए हैं अलग नियम?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, आयकर विभाग की तलाशी के दौरान सोने के गहनों की एक तय मात्रा सामान्य तौर पर जब्त नहीं की जाती है. जिसमें यदि शादीशुदा महिला है तो उसके पास 500 ग्राम तक का सोना हो सकता है. तो वहीं यदि अविवाहित महिला है तो उसके पास 250 ग्राम तक हो सकता है. तो वहीं पुरुषों के लिए ये लिमिट थोड़ी और कम है. पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं.

ये सीमाएं सोने के मालिकाना हक की नहीं हैं. इनका संबंध आयकर विभाग की तलाशी के दौरान गहनों को जब्त करने से है. इसका मतलब ये है कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम से ज्यादा सोना होने पर भी वो गैरकानूनी नहीं है. अगर वो सोने का सही स्रोत बता सकती है, तो ज्यादा सोना रखने पर भी उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए.

ज्यादा सोना होने पर क्या करें?
अगर किसी शादीशुदा महिला के पास 700 ग्राम सोना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आयकर विभाग उसके 200 ग्राम सोने को जब्त कर लेगा. ऐसी स्थिति में विभाग ये जानना चाहेगा कि सोना कहां से आया है. तो ऐसे में आपको वैध तरह से खरीदे गए सोने का बिल दिखाना होगा. इसके अलावा शादी में, परिवार से, तोहफे में या फिर विरासत में मिले हुए गहने हों तो अच्छी तरह से इस बात को समझा दें.

सिक्के- बिस्किट पर भी लगेगा यही नियम?
नहीं! आयकर विभाग के ये दिशानिर्देश मुख्य रूप से सोने के गहनों और आभूषणों के लिए हैं. सोने के सिक्के, बिस्किट और गोल्ड बार के मामले में यही छूट अपने आप लागू नहीं होती. अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के या बिस्किट हैं, तो उसे उनके खरीदने का स्रोत बताना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले राज्य सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 04 Nov 2026 11:06 PM (IST)
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