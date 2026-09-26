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बैंक देर से क्रेडिट करता है आपकी सैलरी तो क्या उसपर लगता है जुर्माना?

सैलरी देर से क्रेडिट होने पर क्या आपके बैंक पर जुर्माना लग जाता है? जानिए कंपनी से पेमेंट के बाद बैंक की जिम्मेदारी क्या है और बैंक की गलती होने पर ग्राहक कहां शिकायत कर सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Sep 2026 09:30 AM (IST)
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हर महीने सैलरी आने का इंतजार कर्मचारियों को रहता है. लेकिन कई बार कंपनी की तरफ से समय पर वेतन भेजने के बावजूद बैंक खाते में पैसा देर से पहुंचता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बैंक ने सैलरी देर से जमा की तो क्या बैंक पर कोई जुर्माना लगता है?

हर बार सैलरी देर से जमा होने पर बैंक पर जुर्माना लगे, ऐसा कोई नियम नहीं है. असल में ये देखना होता है कि देरी किस वजह से हुई है और बैंक की जिम्मेदारी कहां तक बनती है.

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कौन प्रोसेस करता है सैलरी?
सैलरी खाते में पहुंचने के लिए सिर्फ बैंक ही जिम्मेदार नहीं होता है. कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान शुरू करती है और इसके बाद बैंक के जरिए पैसा कर्मचारियों के खातों में पहुंचता है.

अगर कंपनी ने ही सैलरी भुगतान देर से शुरू किया है तो इसके लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है. लेकिन अगर कंपनी ने समय पर पेमेंट कर दिया है और तब बैंक की तरफ से किसी भी वजह से पैसा खाते में पहुंचने में देरी हुई, तो मामला अलग हो सकता है.

बैंक की गलती से हुई देरी तो क्या करें?
अगर आपको लगता है कि कंपनी ने समय पर सैलरी भेज दी थी, लेकिन बैंक की वजह से पैसा खाते में नहीं आया तो सबसे पहले बैंक से शिकायत करनी चाहिए. बैंक से शिकायत करते समय कंपनी की तरफ से भुगतान की तारीख और लेनदेन से जुड़ी जानकारी को अपने पास ही रखना चाहिए. 

अगर बैंक शिकायत नहीं सुनता है तो जरूरत पड़ने पर आप भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत व्यवस्था में भी जा सकते हैं.

सैलरी देरी पर बैंक जुर्माना देता है?
सैलरी देर से आने और बैंक की सेवा में देरी होने को एक ही बात नहीं माना जा सकता है. अगर किसी बैंकिंग सेवा में बैंक की गलती या लापरवाही सामने आती है तो ग्राहक शिकायत कर सकता है और मुआवजे की मांग भी कर सकता है. लेकिन केवल सैलरी देर से खाते में आने से अपने आप बैंक पर जुर्माना लगने का नियम नहीं है. इसलिए पहले ये पता करना जरूरी है कि देरी कंपनी की तरफ से हुई है या बैंक की तरफ से.

कंपनी ने समय पर पैसा भेजा है तो कैसे पता चलेगा?
अगर आपकी कंपनी कहती है कि सैलरी भेज दी गई है लेकिन खाते में पैसा नहीं आया, तो कंपनी से भुगतान की तारीख और लेनदेन की जानकारी मांगी जा सकती है.

कई बार बैंकिंग प्रोसेस, छुट्टी या पेमेंट के तरीके की वजह से खाते में रकम दिखने में समय लग सकता है. इसलिए सिर्फ खाते में पैसा नहीं दिखने के आधार पर तुरंत ये नहीं मान लेना चाहिए कि बैंक ने गलती की है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
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