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हिंदी न्यूज़बिजनेसLoan News: दोस्त ने नहीं चुकाया लोन तो बैंक खाली करेगा आपका खाता, जानिए गारंटर बनने के खतरनाक नियम

Loan News: दोस्त ने नहीं चुकाया लोन तो बैंक खाली करेगा आपका खाता, जानिए गारंटर बनने के खतरनाक नियम

Loan Guarantors: अनौपचारिक रूप से पैसे उधार देना और लोन के लिए गारंटर बनना आपकी बचत, क्रेडिट स्कोर और पर्सनल फाइनेंशियल लक्ष्यों पर लंबे समय तक दबाव डाल सकता है.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 28 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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Loan News: रिश्तेदार हो या दोस्त हो, दोनों ही मुश्किल समय का सहारा होते हैं. आर्थिक तंगी के समय अपनों को 'ना' कहना असहज महसूस कराता है. हो सकता है कि किसी दोस्त को बिज़नेस में मुश्किल के समय तुरंत मदद की ज़रूरत हो. हो सकता है कि कोई भाई-बहन कुछ समय के लिए आर्थिक मदद मांगे. हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपसे किसी लोन के लिए गारंटर बनने को कहे, क्योंकि 'यह तो बस एक औपचारिकता है' और भावनात्मक रूप से मदद करना अक्सर सही काम लगता है.

लेकिन निजी रिश्तों में पैसे का मामला बहुत तेज़ी से उलझ सकता है, क्योंकि कभी-कभार किसी की मदद करना भले ही कोई समस्या न हो, लेकिन जोखिमों को पूरी तरह समझे बिना बार-बार पैसे उधार देना या लोन की गारंटी लेना चुपचाप आपकी अपनी आर्थिक स्थिरता को भी नुकसान पहुंचा सकता है. 

गारंटर बनना जोखिम भरा क्यों है?

जाने या अनजाने में लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक लोन गारंटर बनने के बारे में है. बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ़ दिखावे की होती है. जबकि ऐसा नहीं है. जब आप किसी के लोन के लिए गारंटी देते हैं तो आप कानूनी तौर पर लोन चुकाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, अगर असल उधार लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है. अगर उधार लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुकाता, पेमेंट में देरी करता है या लोन का निपटारा ठीक से नहीं करता है तो लेंडर (लोन देने वाले) पैसे वसूलने के लिए गारंटर से संपर्क कर सकते हैं.

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इतना ही नहीं गारंटीशुदा लोन गारंटर की क्रेडिट प्रोफाइल और भविष्य में लोन लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि वित्तीय योजनाकार बार-बार लोगों को भावनात्मक बाध्यता के कारण गारंटी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचने की सलाह देते हैं. क्योंकि कानूनी और वित्तीय रूप से यह जिम्मेदारी बहुत गंभीर होती है.

आर्थिक रूप से मदद करना गलत नहीं

बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को कभी भी अपने करीबियों की आर्थिक मदद नहीं करनी चाहिए. परिवार और दोस्तों के बीच मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देना आम बात है. लेकिन फाइनेंशियल प्लानर्स इस बात पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि ऐसी मदद साफ सीमाओं के भीतर और इसमें शामिल जोखिमों की पूरी जानकारी के साथ की जानी चाहिए.

एक ज़रूरी बात यह है कि क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाए बिना मदद कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि क्या पैसे लौटाने, समय-सीमा और ज़िम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात की जाती है या फिर भावनाओं में बहकर इनसे बचा जाता है, क्योंकि अक्सर अस्पष्टता ही रिश्तों और आर्थिक स्थिति, दोनों को एक साथ नुकसान पहुंचाती है.

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Published at : 28 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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Personal Loan Financial Goals Loan Guarantors Loan Documents
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