IDBI बैंक बिक्री पर बवाल, अब 3 दिसंबर को फिर हड़ताल; RBI से डील रोकने की गुहार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विरोध में 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई.

IDBI बैंक की बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कनाडा बेस्ड कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी न देने का आग्रह किया है. यूनियन ने 15 नवंबर 2026 को RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को सौंपे एक ज्ञापन में 52,878 करोड़ रुपये के इस प्रस्तावित सौदे की स्वतंत्र जांच करने और इस डील को फ्रीज करने की मांग की है.

अक्टूबर 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने फेयरफैक्स की सहायक कंपनी (10955230 कनाडा इंक) को बैंक के रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी थी. इस सौदे में केंद्र सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है. इधर, RBI गवर्नर को सौंपे गए ज्ञापन में IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के दो संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस यूनियन ने आग्रह किया है कि वह सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को इस प्रस्तावित विनिवेश को रद्द करने की सलाह दें.

@RBI we humbly request you to withhold approval for the proposed sale of IDBI Bank to a Canada-based foreign company until all concerns regarding public interest, employees' rights, reservation and social justice are addressed. Protect IDBI. Safeguard public interest and social justice. #IDBISaleScam — All India IDBI Officer's Association (@saveidbibank64) November 15, 2026

फेयरफैक्स के पास बैंकिंग अनुभव सीमित

यूनियन ने एक बड़े बैंक को संभालने की फेयरफैक्स की क्षमता पर सवाल उठाया है. उनका तर्क है कि फेयरफैक्स के पास पहले से ही भारत के निजी क्षेत्र के CSB बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी है. ऐसे में यूनियन ने एक ही विदेशी समूह के पास दो भारतीय बैंकों का नियंत्रण जाने और कुछ पूर्व नियामकों के फेयरफैक्स से जुड़े होने पर हितों के टकराव की आशंका जताई है. यूनियन का यह भी कहना है, "IDBI बैंक जैसे बड़े और जटिल बैंकिंग संस्थान को संभालने का फेयरफैक्स का अनुभव बहुत सीमित है, जबकि IDBI बैंक का पैमाना और सिस्टम के लिहाज से इसका महत्व बहुत अधिक है."

Fairfax already has a banking presence in India through CSB Bank. Why is it so keen on acquiring IDBI Bank? What makes IDBI so special, and who really stands to benefit from this deal? Is there a bigger game plan behind the IDBI acquisition that the public deserves to know? #IDBISaleScam @palakshahjourno @suchetadalal @Subhashgarg1960 — All India IDBI Officer's Association (@saveidbibank64) November 15, 2026

अधिग्रहण के लिए फंड के सोर्स पर सवाल

यूनियन ने यह भी सवाल उठाया कि 52,878 करोड़ रुपये के इस प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए फंड कहां से आएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि हो सकता है कि खरीदार अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों में मौजूद हिस्सेदारी को IDBI बैंक को बेचकर फंड जुटाने की कोशिश कर रहा हो. ऐसे में यूनियन ने RBI से मांग की है कि वह खरीदार कंपनी के फंड के स्रोत और स्वामित्व संरचना की जांच करें. कहीं ऐसा न हो कि फेयरफैक्स इस खरीद को फाइनेंस करने या अपनी अन्य कंपनियों (जैसे गो डिजिट या IIFL कैपिटल) का विलय करने के लिए IDBI बैंक की जमा राशि या रिजर्व का इस्तेमाल करे. यूनियन ने मांग की है कि इस अधिग्रहण में इस्तेमाल होने वाले हर एक रुपये के स्रोत और उसके मालिकाना हक की जांच की जानी चाहिए.

संसदीय आश्वासन का उल्लंघन

यूनियन ने दिसंबर 2003 में संसद में दिए गए उस आश्वासन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कभी भी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी. बता दें कि दिसंबर 2003 में जब IDBI को एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) से वाणिज्यिक बैंक में बदला जा रहा था, तब इसके निजीकरण की आशंका जताई गई थी. इस पर तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर आश्वासन दिया था कि सरकार बैंक का सार्वजनिक चरित्र बनाए रखेगी और इसमें सरकारी हिस्सेदारी हमेशा कम से कम 51% रहेगी.

2019 में LIC ने बैंक की 51% हिस्सेदारी खरीद ली. इसके बाद RBI ने IDBI बैंक को 'निजी क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रखा. अब केंद्र सरकार (30.48%) और LIC (30.24%) मिलकर अपनी कुल 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिससे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर मात्र 34% रह जाएगी. यूनियन इसे 2003 में संसद को दिए गए आश्वासन का सीधा उल्लंघन मानती है.

NATIONWIDE STRIKE – 03 DECEMBER 2026 The United Forum of IDBI Officers & Employees (UFIOE) calls for a ONE-DAY NATIONWIDE STRIKE in continuation of the November 2–3 hunger strike. Our demand is clear: STOP THE PROPOSED SALE OF IDBI BANK! @TimesNow @PTI_News @ravish_journo @mkvenu1 @NH_India #IDBISaleScam — All India IDBI Officer's Association (@saveidbibank64) November 15, 2026

3 दिसंबर को कामकाज रह सकता है ठप

यूनियन ने इस निजीकरण के खिलाफ आगामी 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. इससे पहले भी बैंक कर्मचारियों ने इसी मुद्दे को लेकर 2 और 3 नवंबर को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की थी. अब आंदोलन को और तेज करते हुए यूनियन ने 3 दिसंबर को फिर से हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे देशभर में बैंक की शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है.

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