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हिंदी न्यूज़बिजनेसIDBI बैंक बिक्री पर बवाल, अब 3 दिसंबर को फिर हड़ताल; RBI से डील रोकने की गुहार

IDBI बैंक बिक्री पर बवाल, अब 3 दिसंबर को फिर हड़ताल; RBI से डील रोकने की गुहार

IDBI बैंक की बिक्री पर बवाल जारी है. यूनियन ने 3 दिसंबर को फिर से हड़ताल की चेतावनी दी है. साथ ही RBI को एक ज्ञापन सौंपकर मामले में दखल देने की भी मांग की गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 08:47 AM (IST)
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  • विरोध में 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई.

IDBI बैंक की बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कनाडा बेस्ड कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी न देने का आग्रह किया है. यूनियन ने 15 नवंबर 2026 को RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को सौंपे एक ज्ञापन में 52,878 करोड़ रुपये के इस प्रस्तावित सौदे की स्वतंत्र जांच करने और इस डील को फ्रीज करने की मांग की है. 

अक्टूबर 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने फेयरफैक्स की सहायक कंपनी (10955230 कनाडा इंक) को बैंक के रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी थी. इस सौदे में केंद्र सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है. इधर, RBI गवर्नर को सौंपे गए ज्ञापन में IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के दो संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस यूनियन ने आग्रह किया है कि वह सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को इस प्रस्तावित विनिवेश को रद्द करने की सलाह दें.

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फेयरफैक्स के पास बैंकिंग अनुभव सीमित

यूनियन ने एक बड़े बैंक को संभालने की फेयरफैक्स की क्षमता पर सवाल उठाया है. उनका तर्क है कि फेयरफैक्स के पास पहले से ही भारत के निजी क्षेत्र के CSB बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी है. ऐसे में यूनियन ने एक ही विदेशी समूह के पास दो भारतीय बैंकों का नियंत्रण जाने और कुछ पूर्व नियामकों के फेयरफैक्स से जुड़े होने पर हितों के टकराव की आशंका जताई है. यूनियन का यह भी कहना है, "IDBI बैंक जैसे बड़े और जटिल बैंकिंग संस्थान को संभालने का फेयरफैक्स का अनुभव बहुत सीमित है, जबकि IDBI बैंक का पैमाना और सिस्टम के लिहाज से इसका महत्व बहुत अधिक है." 

अधिग्रहण के लिए फंड के सोर्स पर सवाल

यूनियन ने यह भी सवाल उठाया कि 52,878 करोड़ रुपये के इस प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए फंड कहां से आएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि हो सकता है कि खरीदार अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों में मौजूद हिस्सेदारी को IDBI बैंक को बेचकर फंड जुटाने की कोशिश कर रहा हो. ऐसे में यूनियन ने RBI से मांग की है कि वह खरीदार कंपनी के फंड के स्रोत और स्वामित्व संरचना की जांच करें. कहीं ऐसा न हो कि फेयरफैक्स इस खरीद को फाइनेंस करने या अपनी अन्य कंपनियों (जैसे गो डिजिट या IIFL कैपिटल) का विलय करने के लिए IDBI बैंक की जमा राशि या रिजर्व का इस्तेमाल करे. यूनियन ने मांग की है कि इस अधिग्रहण में इस्तेमाल होने वाले हर एक रुपये के स्रोत और उसके मालिकाना हक की जांच की जानी चाहिए.

संसदीय आश्वासन का उल्लंघन

यूनियन ने दिसंबर 2003 में संसद में दिए गए उस आश्वासन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कभी भी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी. बता दें कि दिसंबर 2003 में जब IDBI को एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) से वाणिज्यिक बैंक में बदला जा रहा था, तब इसके निजीकरण की आशंका जताई गई थी. इस पर तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर आश्वासन दिया था कि सरकार बैंक का सार्वजनिक चरित्र बनाए रखेगी और इसमें सरकारी हिस्सेदारी हमेशा कम से कम 51% रहेगी.

2019 में LIC ने बैंक की 51% हिस्सेदारी खरीद ली. इसके बाद RBI ने  IDBI बैंक को 'निजी क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रखा. अब केंद्र सरकार (30.48%) और LIC (30.24%) मिलकर अपनी कुल 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिससे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर मात्र 34% रह जाएगी. यूनियन इसे 2003 में संसद को दिए गए आश्वासन का सीधा उल्लंघन मानती है.

3 दिसंबर को कामकाज रह सकता है ठप

यूनियन ने इस निजीकरण के खिलाफ आगामी 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. इससे पहले भी बैंक कर्मचारियों ने इसी मुद्दे को लेकर 2 और 3 नवंबर को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की थी. अब आंदोलन को और तेज करते हुए यूनियन ने 3 दिसंबर को फिर से हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे देशभर में बैंक की शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 08:47 AM (IST)
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